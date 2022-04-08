https://ria.ru/20220408/koronavirus-1782530715.html
В России коллективный иммунитет к COVID-19 снизился до 46,5 процентов
В России коллективный иммунитет к COVID-19 снизился до 46,5 процентов - РИА Новости, 08.04.2022
В России коллективный иммунитет к COVID-19 снизился до 46,5 процентов
Коллективный иммунитет к COVID-19 в РФ составляет 46,5%, вакцинация первым компонентом проведена более 89,951 миллиона раз, следует из данных портала... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T15:04
2022-04-08T15:04
2022-04-08T15:04
распространение коронавируса
здоровье - общество
общество
коронавирус в россии
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Коллективный иммунитет к COVID-19 в РФ составляет 46,5%, вакцинация первым компонентом проведена более 89,951 миллиона раз, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.Добавляется, что вакцинация от COVID-19 первым компонентом выполнена 89 698 600 раз, полностью - 85 951 906 раз.Неделей ранее уровень коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции в стране составлял 48%.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, общество, коронавирус в россии
В России коллективный иммунитет к COVID-19 снизился до 46,5 процентов
В России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу снизился с 48 до 46,5 процентов