https://ria.ru/20220408/koronavirus-1782530715.html

В России коллективный иммунитет к COVID-19 снизился до 46,5 процентов

В России коллективный иммунитет к COVID-19 снизился до 46,5 процентов - РИА Новости, 08.04.2022

В России коллективный иммунитет к COVID-19 снизился до 46,5 процентов

Коллективный иммунитет к COVID-19 в РФ составляет 46,5%, вакцинация первым компонентом проведена более 89,951 миллиона раз, следует из данных портала... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T15:04

2022-04-08T15:04

2022-04-08T15:04

распространение коронавируса

здоровье - общество

общество

коронавирус в россии

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Коллективный иммунитет к COVID-19 в РФ составляет 46,5%, вакцинация первым компонентом проведена более 89,951 миллиона раз, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.Добавляется, что вакцинация от COVID-19 первым компонентом выполнена 89 698 600 раз, полностью - 85 951 906 раз.Неделей ранее уровень коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции в стране составлял 48%.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

здоровье - общество, общество, коронавирус в россии