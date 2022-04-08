За сутки в России госпитализировали 3627 заболевших COVID-19
В России за сутки выявили 14 311 новых случаев COVID-19, умерли 280 человек
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский работник возле автомобиля скорой помощи на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник возле автомобиля скорой помощи на территории карантинного центра в Коммунарке
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Более 14,3 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, более 3,6 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы, умерли 280 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 8 апреля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 3627 человек и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 38,9%", - говорится в сообщении.
"Выявлено 14 311 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 280 человек", - также говорится в сообщении. Рост числа госпитализаций произошел в 66 регионах, снижение - в 18, ситуация не изменилась в одном регионе. За сутки выздоровели 37 684 человека или на 6,7% больше по сравнению с 7 апреля.
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