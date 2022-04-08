https://ria.ru/20220408/koronavirus-1782459779.html

За сутки в России госпитализировали 3627 заболевших COVID-19

За сутки в России госпитализировали 3627 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 08.04.2022

За сутки в России госпитализировали 3627 заболевших COVID-19

Более 14,3 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, более 3,6 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы, умерли 280 человек с этим... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T11:03

2022-04-08T11:03

2022-04-08T11:03

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Более 14,3 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, более 3,6 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы, умерли 280 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 8 апреля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 3627 человек и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 38,9%", - говорится в сообщении."Выявлено 14 311 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 280 человек", - также говорится в сообщении. Рост числа госпитализаций произошел в 66 регионах, снижение - в 18, ситуация не изменилась в одном регионе. За сутки выздоровели 37 684 человека или на 6,7% больше по сравнению с 7 апреля.

https://ria.ru/20200320/1568864012.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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