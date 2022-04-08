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Украина планирует национализировать корабли под флагом России в Измаиле
Украина планирует национализировать корабли под флагом России в Измаиле - РИА Новости, 08.04.2022
Украина планирует национализировать корабли под флагом России в Измаиле
Власти Украины планируют изъять в пользу государства корабли под российским флагом, которые находятся на судоремонтном заводе в Измаиле Одесской области, заявил РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T01:02
2022-04-08T01:02
2022-04-08T01:02
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украина
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Власти Украины планируют изъять в пользу государства корабли под российским флагом, которые находятся на судоремонтном заводе в Измаиле Одесской области, заявил глава Одесской обладминистрации Максим Марченко.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220407/odessa-1782271258.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, украина
Украина планирует национализировать корабли под флагом России в Измаиле
Глава Одесской области Марченко: корабли под флагом России в Измаиле национализируют
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Власти Украины планируют изъять в пользу государства корабли под российским флагом, которые находятся на судоремонтном заводе в Измаиле Одесской области, заявил глава Одесской обладминистрации Максим Марченко.
"Касаемо кораблей под российским флагом, которые сейчас находятся на судоремонтном заводе города Измаил. Вскоре кабинетом министров будет утверждено решение о принудительном изъятии этих кораблей в пользу Украины", - сказал он в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Россия
начала специальную военную операцию на Украине
24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.