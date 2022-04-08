https://ria.ru/20220408/korabli-1782414470.html

Украина планирует национализировать корабли под флагом России в Измаиле

Украина планирует национализировать корабли под флагом России в Измаиле - РИА Новости, 08.04.2022

Украина планирует национализировать корабли под флагом России в Измаиле

Власти Украины планируют изъять в пользу государства корабли под российским флагом, которые находятся на судоремонтном заводе в Измаиле Одесской области, заявил РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T01:02

2022-04-08T01:02

2022-04-08T01:02

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Власти Украины планируют изъять в пользу государства корабли под российским флагом, которые находятся на судоремонтном заводе в Измаиле Одесской области, заявил глава Одесской обладминистрации Максим Марченко.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220407/odessa-1782271258.html

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Максим Горбачев

в мире, россия, украина