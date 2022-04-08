https://ria.ru/20220408/konkurs-1782565642.html

Прошло первое заседание экспертного совета конкурса "Образ Петра Великого"

Прошло первое заседание экспертного совета конкурса "Образ Петра Великого" - РИА Новости, 08.04.2022

Прошло первое заседание экспертного совета конкурса "Образ Петра Великого"

В штаб-квартире Российского военно-исторического общества (РВИО) 7 апреля прошло первое заседание экспертного совета Всероссийского молодежного творческого... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T16:49

2022-04-08T16:49

2022-04-08T16:49

морская держава

российское военно-историческое общество (рвио)

россия

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. В штаб-квартире Российского военно-исторического общества (РВИО) 7 апреля прошло первое заседание экспертного совета Всероссийского молодежного творческого конкурса "Образ Петра Великого", сообщает пресс-служба РВИО."Спустя 350 лет со дня рождения Петра Великого его деяниям, заслугам и стилю правления необходимо дать оценку с позиций сегодняшнего дня. Объявив этот конкурс, мы не ошиблись. Он вызвал большой интерес, наверное, как раз возможностью представить современное восприятие личности Петра Великого", – сообщил исполнительный директор Российского военно-исторического общества Виталий Мартынюк, открывая заседание.Прием заявок на конкурс заканчивается 1 июня, на данный момент зарегистрировано более 320 участников из России и соотечественников из-за рубежа.Конкурс проводится в двух возрастных категориях: 14–17 лет и 18–35 лет. Среди номинаций конкурса: живописные произведения, скульптурные произведения, декоративно-прикладное искусство, литературные произведения, стрит-арт произведения и новые формы (работы с использованием IT-технологий, в том числе видео- и анимационные ролики).В заседании экспертного совета приняли участие начальник департамента по координации вопросов государственной политики в исторической и гуманитарной сферах администрации президента РФ Владислав Кононов, директор Музея Победы Александр Школьник, генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, представители профильных министерств и ведомств, а также учреждений культуры.

https://ria.ru/20220407/kiselev-1782376453.html

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российское военно-историческое общество (рвио), россия, морская держава