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Проведение комиссии России и США по ДСНВ пришлось отложить, заявил Рябков - РИА Новости, 08.04.2022
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Проведение комиссии России и США по ДСНВ пришлось отложить, заявил Рябков
Проведение комиссии России и США по ДСНВ пришлось отложить, заявил Рябков - РИА Новости, 08.04.2022
Проведение комиссии России и США по ДСНВ пришлось отложить, заявил Рябков
РФ и США планировали весной провести очередное заседание двусторонней консультативной комиссии по Договору о стратегических наступательных вооружениях, но его... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T09:53
2022-04-08T09:53
россия
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
сша
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. РФ и США планировали весной провести очередное заседание двусторонней консультативной комиссии по Договору о стратегических наступательных вооружениях, но его пришлось отложить из-за проблем с согласованием места проведения и сроков: после недружественных действий Швейцарии Женева перестала быть приемлемой площадкой для Москвы, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Очередная сессия двусторонней консультативной комиссии планировалась на эту весну, и стороны приступили к её подготовке. Однако Женева, где до сих пор проводились такие встречи, перестала быть приемлемой для нас площадкой для контактов в рамках ДСНВ. Причина – недружественные действия швейцарского правительства по отношению к России и российскому руководству", - сказал Рябков.Он пояснил, что Россия предложила перенести сессию на другую площадку, поскольку договор допускает такую возможность, однако "американцы на это не соглашаются"."Были и сложности, связанные с конкретными датами встречи. Так что пока по согласию сторон сессия отложена", - добавил замминистра.Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года в Праге (Чехия). В феврале 2021 года стороны продлили действие договора ещё на пять лет.Документ предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.
https://ria.ru/20220330/rusofobiya-1780916406.html
https://ria.ru/20220407/otvet-1782221231.html
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россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, сша
09:53 08.04.2022
 
Проведение комиссии России и США по ДСНВ пришлось отложить, заявил Рябков

Рябков: проведение консультативной комиссии России и США по ДСНВ пришлось отложить

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. РФ и США планировали весной провести очередное заседание двусторонней консультативной комиссии по Договору о стратегических наступательных вооружениях, но его пришлось отложить из-за проблем с согласованием места проведения и сроков: после недружественных действий Швейцарии Женева перестала быть приемлемой площадкой для Москвы, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Очередная сессия двусторонней консультативной комиссии планировалась на эту весну, и стороны приступили к её подготовке. Однако Женева, где до сих пор проводились такие встречи, перестала быть приемлемой для нас площадкой для контактов в рамках ДСНВ. Причина – недружественные действия швейцарского правительства по отношению к России и российскому руководству", - сказал Рябков.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
30 марта, 17:00
Рябков назвал русофобию на Западе отвратительной
Он пояснил, что Россия предложила перенести сессию на другую площадку, поскольку договор допускает такую возможность, однако "американцы на это не соглашаются".
"Были и сложности, связанные с конкретными датами встречи. Так что пока по согласию сторон сессия отложена", - добавил замминистра.
Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года в Праге (Чехия). В феврале 2021 года стороны продлили действие договора ещё на пять лет.
Документ предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
Вчера, 09:43
МИД пообещал выславшим российских дипломатов странам жесткие ответы
 
РоссияВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей РябковСША
 
 
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