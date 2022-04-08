https://ria.ru/20220408/komissiya-1782445058.html

Проведение комиссии России и США по ДСНВ пришлось отложить, заявил Рябков

Проведение комиссии России и США по ДСНВ пришлось отложить, заявил Рябков - РИА Новости, 08.04.2022

Проведение комиссии России и США по ДСНВ пришлось отложить, заявил Рябков

РФ и США планировали весной провести очередное заседание двусторонней консультативной комиссии по Договору о стратегических наступательных вооружениях, но его... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T09:53

2022-04-08T09:53

2022-04-08T09:53

россия

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей рябков

сша

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. РФ и США планировали весной провести очередное заседание двусторонней консультативной комиссии по Договору о стратегических наступательных вооружениях, но его пришлось отложить из-за проблем с согласованием места проведения и сроков: после недружественных действий Швейцарии Женева перестала быть приемлемой площадкой для Москвы, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Очередная сессия двусторонней консультативной комиссии планировалась на эту весну, и стороны приступили к её подготовке. Однако Женева, где до сих пор проводились такие встречи, перестала быть приемлемой для нас площадкой для контактов в рамках ДСНВ. Причина – недружественные действия швейцарского правительства по отношению к России и российскому руководству", - сказал Рябков.Он пояснил, что Россия предложила перенести сессию на другую площадку, поскольку договор допускает такую возможность, однако "американцы на это не соглашаются"."Были и сложности, связанные с конкретными датами встречи. Так что пока по согласию сторон сессия отложена", - добавил замминистра.Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года в Праге (Чехия). В феврале 2021 года стороны продлили действие договора ещё на пять лет.Документ предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

https://ria.ru/20220330/rusofobiya-1780916406.html

https://ria.ru/20220407/otvet-1782221231.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, сша