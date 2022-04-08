https://ria.ru/20220408/komissiya-1782445058.html
Проведение комиссии России и США по ДСНВ пришлось отложить, заявил Рябков
Проведение комиссии России и США по ДСНВ пришлось отложить, заявил Рябков - РИА Новости, 08.04.2022
Проведение комиссии России и США по ДСНВ пришлось отложить, заявил Рябков
РФ и США планировали весной провести очередное заседание двусторонней консультативной комиссии по Договору о стратегических наступательных вооружениях, но его... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T09:53
2022-04-08T09:53
2022-04-08T09:53
россия
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. РФ и США планировали весной провести очередное заседание двусторонней консультативной комиссии по Договору о стратегических наступательных вооружениях, но его пришлось отложить из-за проблем с согласованием места проведения и сроков: после недружественных действий Швейцарии Женева перестала быть приемлемой площадкой для Москвы, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Очередная сессия двусторонней консультативной комиссии планировалась на эту весну, и стороны приступили к её подготовке. Однако Женева, где до сих пор проводились такие встречи, перестала быть приемлемой для нас площадкой для контактов в рамках ДСНВ. Причина – недружественные действия швейцарского правительства по отношению к России и российскому руководству", - сказал Рябков.Он пояснил, что Россия предложила перенести сессию на другую площадку, поскольку договор допускает такую возможность, однако "американцы на это не соглашаются"."Были и сложности, связанные с конкретными датами встречи. Так что пока по согласию сторон сессия отложена", - добавил замминистра.Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года в Праге (Чехия). В феврале 2021 года стороны продлили действие договора ещё на пять лет.Документ предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.
https://ria.ru/20220330/rusofobiya-1780916406.html
https://ria.ru/20220407/otvet-1782221231.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, сша
Проведение комиссии России и США по ДСНВ пришлось отложить, заявил Рябков
Рябков: проведение консультативной комиссии России и США по ДСНВ пришлось отложить
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. РФ и США планировали весной провести очередное заседание двусторонней консультативной комиссии по Договору о стратегических наступательных вооружениях, но его пришлось отложить из-за проблем с согласованием места проведения и сроков: после недружественных действий Швейцарии Женева перестала быть приемлемой площадкой для Москвы, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Очередная сессия двусторонней консультативной комиссии планировалась на эту весну, и стороны приступили к её подготовке. Однако Женева
, где до сих пор проводились такие встречи, перестала быть приемлемой для нас площадкой для контактов в рамках ДСНВ. Причина – недружественные действия швейцарского правительства по отношению к России
и российскому руководству", - сказал Рябков.
Он пояснил, что Россия предложила перенести сессию на другую площадку, поскольку договор допускает такую возможность, однако "американцы на это не соглашаются".
"Были и сложности, связанные с конкретными датами встречи. Так что пока по согласию сторон сессия отложена", - добавил замминистра.
Договор между РФ и США
о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года в Праге
(Чехия
). В феврале 2021 года стороны продлили действие договора ещё на пять лет.
Документ предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.