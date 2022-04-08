https://ria.ru/20220408/khlopki-1782482148.html

В Белгородской области на границе с Украиной прозвучали хлопки

В Белгородской области на границе с Украиной прозвучали хлопки - РИА Новости, 08.04.2022

В Белгородской области на границе с Украиной прозвучали хлопки

Хлопки прозвучали на границе с Украиной в Волоконовском районе Белгородской области, их причина устанавливается, но это не обстрел, заявил глава администрации... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T12:26

2022-04-08T12:26

2022-04-08T12:47

обострение ситуации в днр и лнр

украина

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белгородская область

ситуация в днр и лнр

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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 апр – РИА Новости. Хлопки прозвучали на границе с Украиной в Волоконовском районе Белгородской области, их причина устанавливается, но это не обстрел, заявил глава администрации района Сергей Бикетов.Бикетов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" опубликовал обращение к жителям."Сегодня в первой половине дня в нашем районе были слышны хлопки. Уполномоченные сотрудники провели проверку по данному факту. Устанавливаем причину произошедшего. На территории района все спокойно. Разрушений, пожаров нет, обращений граждан о пострадавших не поступало. Мы точно понимаем, что это не обстрел", - написал глава.В комментариях к его публикации люди пишут, что "хлопки" были очень громкими и похожими на звуки взрывов.В прошлую пятницу в Белгородской области произошел ряд инцидентов. Рано утром произошел пожар на нефтебазе в Белгороде. По словам главы региона, он стал результатом удара с двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте. Мэр Белгорода и представитель "Роснефти" заявили, что пострадавших в результате пожара нет.Также утреннему обстрелу подверглась территория промпарка "Северный". В расположенной на нем типографии сообщили РИА Новости, что предприятие утром обстреляли, внутри был сотрудник, он чудом остался жив, потому что вышел за кофе. В типографии повреждено оборудование, прострелены окна. О повреждениях сообщил также руководитель расположенного напротив ООО "Техсапфир".Позже, днем в пятницу, жители региона услышали новые взрывы. Губернатор рассказал, что побывал на местах взрывов рядом с селами Никольское и Ясные Зори. По его словам, пострадавших нет. В Никольском была нарушена линия электропередачи, но ее восстановили. В Ясных Зорях от хлопка повреждено одно окно в жилом доме.

https://ria.ru/20220407/belgorod-1782267608.html

https://ria.ru/20220403/snaryad-1781544793.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, россия, происшествия, белгородская область, ситуация в днр и лнр