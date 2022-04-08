https://ria.ru/20220408/khabarovsk-1782420664.html

В Хабаровске вновь "заминировали" школы

В Хабаровске вновь "заминировали" школы - РИА Новости, 08.04.2022

В Хабаровске вновь "заминировали" школы

Школы Хабаровска эвакуируют после угроз "минирования", сообщает мэрия. РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T04:29

2022-04-08T04:29

2022-04-08T04:30

происшествия

россия

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ХАБАРОВСК, 8 апр - РИА Новости. Школы Хабаровска эвакуируют после угроз "минирования", сообщает мэрия.По состоянию на 10.00 (3.00 мск) кинологическая проверка завершена в школе №30. Образовательный процесс в ней продолжен.С начала года сообщения о заложенных взрывных устройствах в зданиях школ поступают регулярно. После проверок спецслужбами угрозы не подтверждались.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.

https://ria.ru/20220406/shkoly-1782025194.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, россия