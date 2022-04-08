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В Хабаровске вновь "заминировали" школы - РИА Новости, 08.04.2022
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В Хабаровске вновь "заминировали" школы
В Хабаровске вновь "заминировали" школы - РИА Новости, 08.04.2022
В Хабаровске вновь "заминировали" школы
Школы Хабаровска эвакуируют после угроз "минирования", сообщает мэрия. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T04:29
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происшествия
россия
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ХАБАРОВСК, 8 апр - РИА Новости. Школы Хабаровска эвакуируют после угроз "минирования", сообщает мэрия.По состоянию на 10.00 (3.00 мск) кинологическая проверка завершена в школе №30. Образовательный процесс в ней продолжен.С начала года сообщения о заложенных взрывных устройствах в зданиях школ поступают регулярно. После проверок спецслужбами угрозы не подтверждались.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
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происшествия, россия
04:29 08.04.2022 (обновлено: 04:30 08.04.2022)
 
В Хабаровске вновь "заминировали" школы

В Хабаровске эвакуировали школы после сообщений о "минировании"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция
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ХАБАРОВСК, 8 апр - РИА Новости. Школы Хабаровска эвакуируют после угроз "минирования", сообщает мэрия.

"Сообщения о "минировании" пришли на электронные адреса администрации города и учебных учреждений. Экстренно эвакуировали 11 школ Хабаровска. Как рассказали в управлении образования, ранним утром эвакуировать пришлось школы № 6, 12, 10, 15, 29, 30, 32, 40, 43, 56, а также Волочаевский лицей. Всего из учреждений вышли 4899 детей и 965 сотрудников", - говорится в сообщении.

По состоянию на 10.00 (3.00 мск) кинологическая проверка завершена в школе №30. Образовательный процесс в ней продолжен.
С начала года сообщения о заложенных взрывных устройствах в зданиях школ поступают регулярно. После проверок спецслужбами угрозы не подтверждались.
Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
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