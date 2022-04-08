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"Российский Красный Крест" введет карточки для беженцев - РИА Новости, 08.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220408/kartochki-1782573404.html
"Российский Красный Крест" введет карточки для беженцев
"Российский Красный Крест" введет карточки для беженцев - РИА Новости, 08.04.2022
"Российский Красный Крест" введет карточки для беженцев
Общественная организация "Российский Красный Крест" внедряет ваучерную систему, чтобы беженцы могли с помощью специальных карточек покупать необходимое в... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T17:27
2022-04-08T17:27
обострение ситуации в днр и лнр
общество
россия
татьяна голикова
украина
ситуация в днр и лнр
эвакуация жителей днр и лнр в россию
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Общественная организация "Российский Красный Крест" внедряет ваучерную систему, чтобы беженцы могли с помощью специальных карточек покупать необходимое в магазинах и аптеках, заявил глава организации Павел Савчук."Важный вопрос, который мы внедряем в нашу деятельность, - это ваучерная система, которая будет позволять людям при получении определенной карточки пойти в магазин или в аптеку и купить именно то, что хотят они, а не то, что привезли в рамках гуманитарной помощи", — рассказал он на встрече вице-премьера РФ Татьяны Голиковой с волонтерами.По словам Савчука, ваучерная система будет в первую очередь распространяться на семьи с детьми до трех лет, семьи с детьми-инвалидки и на людей старше 60 лет. Он также выразил надежду на то, что эти рамки получится расширить. Также планируется запустить систему продуктовых ваучеров на сумму 5 тысяч рублей. Аптечные ваучеры уже закуплены в количестве 10 тысяч по 1 тысяче рублей, их скоро начнут выдавать в Воронежской и Ростовской областях.
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общество, россия, татьяна голикова, украина, ситуация в днр и лнр, эвакуация жителей днр и лнр в россию
17:27 08.04.2022
 
"Российский Красный Крест" введет карточки для беженцев

"Российский Красный Крест" введет карточки, чтобы беженцы могли покупать необходимые вещи

© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанкБеженка из Харькова в пункте временного размещения в поселке Малиновка Белгородской области
Беженка из Харькова в пункте временного размещения в поселке Малиновка Белгородской области - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Беженка из Харькова в пункте временного размещения в поселке Малиновка Белгородской области
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Общественная организация "Российский Красный Крест" внедряет ваучерную систему, чтобы беженцы могли с помощью специальных карточек покупать необходимое в магазинах и аптеках, заявил глава организации Павел Савчук.
"Важный вопрос, который мы внедряем в нашу деятельность, - это ваучерная система, которая будет позволять людям при получении определенной карточки пойти в магазин или в аптеку и купить именно то, что хотят они, а не то, что привезли в рамках гуманитарной помощи", — рассказал он на встрече вице-премьера РФ Татьяны Голиковой с волонтерами.
По словам Савчука, ваучерная система будет в первую очередь распространяться на семьи с детьми до трех лет, семьи с детьми-инвалидки и на людей старше 60 лет. Он также выразил надежду на то, что эти рамки получится расширить. Также планируется запустить систему продуктовых ваучеров на сумму 5 тысяч рублей. Аптечные ваучеры уже закуплены в количестве 10 тысяч по 1 тысяче рублей, их скоро начнут выдавать в Воронежской и Ростовской областях.
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