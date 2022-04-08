https://ria.ru/20220408/kartochki-1782573404.html

"Российский Красный Крест" введет карточки для беженцев

"Российский Красный Крест" введет карточки для беженцев - РИА Новости, 08.04.2022

"Российский Красный Крест" введет карточки для беженцев

Общественная организация "Российский Красный Крест" внедряет ваучерную систему, чтобы беженцы могли с помощью специальных карточек покупать необходимое в... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T17:27

2022-04-08T17:27

2022-04-08T17:27

обострение ситуации в днр и лнр

общество

россия

татьяна голикова

украина

ситуация в днр и лнр

эвакуация жителей днр и лнр в россию

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Общественная организация "Российский Красный Крест" внедряет ваучерную систему, чтобы беженцы могли с помощью специальных карточек покупать необходимое в магазинах и аптеках, заявил глава организации Павел Савчук."Важный вопрос, который мы внедряем в нашу деятельность, - это ваучерная система, которая будет позволять людям при получении определенной карточки пойти в магазин или в аптеку и купить именно то, что хотят они, а не то, что привезли в рамках гуманитарной помощи", — рассказал он на встрече вице-премьера РФ Татьяны Голиковой с волонтерами.По словам Савчука, ваучерная система будет в первую очередь распространяться на семьи с детьми до трех лет, семьи с детьми-инвалидки и на людей старше 60 лет. Он также выразил надежду на то, что эти рамки получится расширить. Также планируется запустить систему продуктовых ваучеров на сумму 5 тысяч рублей. Аптечные ваучеры уже закуплены в количестве 10 тысяч по 1 тысяче рублей, их скоро начнут выдавать в Воронежской и Ростовской областях.

https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

общество, россия, татьяна голикова, украина, ситуация в днр и лнр, эвакуация жителей днр и лнр в россию