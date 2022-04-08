"Российский Красный Крест" введет карточки для беженцев
"Российский Красный Крест" введет карточки, чтобы беженцы могли покупать необходимые вещи
© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанкБеженка из Харькова в пункте временного размещения в поселке Малиновка Белгородской области
Беженка из Харькова в пункте временного размещения в поселке Малиновка Белгородской области
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Общественная организация "Российский Красный Крест" внедряет ваучерную систему, чтобы беженцы могли с помощью специальных карточек покупать необходимое в магазинах и аптеках, заявил глава организации Павел Савчук.
"Важный вопрос, который мы внедряем в нашу деятельность, - это ваучерная система, которая будет позволять людям при получении определенной карточки пойти в магазин или в аптеку и купить именно то, что хотят они, а не то, что привезли в рамках гуманитарной помощи", — рассказал он на встрече вице-премьера РФ Татьяны Голиковой с волонтерами.
По словам Савчука, ваучерная система будет в первую очередь распространяться на семьи с детьми до трех лет, семьи с детьми-инвалидки и на людей старше 60 лет. Он также выразил надежду на то, что эти рамки получится расширить. Также планируется запустить систему продуктовых ваучеров на сумму 5 тысяч рублей. Аптечные ваучеры уже закуплены в количестве 10 тысяч по 1 тысяче рублей, их скоро начнут выдавать в Воронежской и Ростовской областях.