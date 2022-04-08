https://ria.ru/20220408/karta-1782519704.html

В Белгородской области появится карта жителя

В Белгородской области появится карта жителя - РИА Новости, 08.04.2022

В Белгородской области появится карта жителя

Карта жителя, которая объединит платежный и идентификационный сервисы, позволив льготникам получать скидки и бонусы при оплате товаров и услуг, появится в... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T14:25

2022-04-08T14:25

2022-04-08T14:25

белгородская область

белгородская область

россия

технологии

общество

мфц (многофункциональный центр)

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БЕЛГОРОД, 8 апр - РИА Новости. Карта жителя, которая объединит платежный и идентификационный сервисы, позволив льготникам получать скидки и бонусы при оплате товаров и услуг, появится в Белгородской области, сообщает в пятницу облправительство."Номер банковской карты будет привязан к информационной системе, за счёт чего льготник при оплате товаров и услуг будет получать скидки и бонусы. Это позволит не предоставлять каждый раз бумажные справки и удостоверения. А торгово-сервисным предприятиям – экономить средства на поддержание системы лояльности", – рассказал первый заместитель губернатора – министр цифрового развития Белгородской области Евгений Мирошников.Размер и порядок предоставления скидок и бонусов определяется непосредственно торгово-сервисными предприятиями (магазинами, учреждениями культуры и спорта), участвующими в проекте. Список этих участников пока прорабатывается."Мы имеем хороший опыт внедрения подобных систем. По такой же схеме уже два года белгородские льготники, а также студенты и аспиранты оплачивают проезд в общественном транспорте. Достаточно один раз написать заявление в МФЦ и льготы автоматически будут начисляться на банковскую карту", – отметил Мирошников.Как отмечают областные власти, карта не предполагает сбор и обработку персональных данных жителей региона. В качестве основного идентификатора станет использоваться информация о номере банковской карты, а принадлежность владельца карты к льготной категории будет запрашиваться в реестре льготников.

https://ria.ru/20220328/turizm-1780501408.html

https://ria.ru/20220404/yarmarki-1781685103.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

белгородская область, россия, технологии, общество, мфц (многофункциональный центр)