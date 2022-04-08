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В Белгородской области появится карта жителя - РИА Новости, 08.04.2022
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Белгородская область
https://ria.ru/20220408/karta-1782519704.html
В Белгородской области появится карта жителя
В Белгородской области появится карта жителя - РИА Новости, 08.04.2022
В Белгородской области появится карта жителя
Карта жителя, которая объединит платежный и идентификационный сервисы, позволив льготникам получать скидки и бонусы при оплате товаров и услуг, появится в... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T14:25
2022-04-08T14:25
белгородская область
белгородская область
россия
технологии
общество
мфц (многофункциональный центр)
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БЕЛГОРОД, 8 апр - РИА Новости. Карта жителя, которая объединит платежный и идентификационный сервисы, позволив льготникам получать скидки и бонусы при оплате товаров и услуг, появится в Белгородской области, сообщает в пятницу облправительство."Номер банковской карты будет привязан к информационной системе, за счёт чего льготник при оплате товаров и услуг будет получать скидки и бонусы. Это позволит не предоставлять каждый раз бумажные справки и удостоверения. А торгово-сервисным предприятиям – экономить средства на поддержание системы лояльности", – рассказал первый заместитель губернатора – министр цифрового развития Белгородской области Евгений Мирошников.Размер и порядок предоставления скидок и бонусов определяется непосредственно торгово-сервисными предприятиями (магазинами, учреждениями культуры и спорта), участвующими в проекте. Список этих участников пока прорабатывается."Мы имеем хороший опыт внедрения подобных систем. По такой же схеме уже два года белгородские льготники, а также студенты и аспиранты оплачивают проезд в общественном транспорте. Достаточно один раз написать заявление в МФЦ и льготы автоматически будут начисляться на банковскую карту", – отметил Мирошников.Как отмечают областные власти, карта не предполагает сбор и обработку персональных данных жителей региона. В качестве основного идентификатора станет использоваться информация о номере банковской карты, а принадлежность владельца карты к льготной категории будет запрашиваться в реестре льготников.
https://ria.ru/20220328/turizm-1780501408.html
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белгородская область, россия, технологии, общество, мфц (многофункциональный центр)
14:25 08.04.2022
 
В Белгородской области появится карта жителя

В Белгородской области появится карта жителя, которая позволит льготникам получать скидки

CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Belgorod 5Белгород
Белгород - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Belgorod 5
Белгород
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 8 апр - РИА Новости. Карта жителя, которая объединит платежный и идентификационный сервисы, позволив льготникам получать скидки и бонусы при оплате товаров и услуг, появится в Белгородской области, сообщает в пятницу облправительство.
"Номер банковской карты будет привязан к информационной системе, за счёт чего льготник при оплате товаров и услуг будет получать скидки и бонусы. Это позволит не предоставлять каждый раз бумажные справки и удостоверения. А торгово-сервисным предприятиям – экономить средства на поддержание системы лояльности", – рассказал первый заместитель губернатора – министр цифрового развития Белгородской области Евгений Мирошников.
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"Мы имеем хороший опыт внедрения подобных систем. По такой же схеме уже два года белгородские льготники, а также студенты и аспиранты оплачивают проезд в общественном транспорте. Достаточно один раз написать заявление в МФЦ и льготы автоматически будут начисляться на банковскую карту", – отметил Мирошников.
Как отмечают областные власти, карта не предполагает сбор и обработку персональных данных жителей региона. В качестве основного идентификатора станет использоваться информация о номере банковской карты, а принадлежность владельца карты к льготной категории будет запрашиваться в реестре льготников.
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