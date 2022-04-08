В Белгородской области появится карта жителя
В Белгородской области появится карта жителя, которая позволит льготникам получать скидки
Белгород
БЕЛГОРОД, 8 апр - РИА Новости. Карта жителя, которая объединит платежный и идентификационный сервисы, позволив льготникам получать скидки и бонусы при оплате товаров и услуг, появится в Белгородской области, сообщает в пятницу облправительство.
"Номер банковской карты будет привязан к информационной системе, за счёт чего льготник при оплате товаров и услуг будет получать скидки и бонусы. Это позволит не предоставлять каждый раз бумажные справки и удостоверения. А торгово-сервисным предприятиям – экономить средства на поддержание системы лояльности", – рассказал первый заместитель губернатора – министр цифрового развития Белгородской области Евгений Мирошников.
Размер и порядок предоставления скидок и бонусов определяется непосредственно торгово-сервисными предприятиями (магазинами, учреждениями культуры и спорта), участвующими в проекте. Список этих участников пока прорабатывается.
"Мы имеем хороший опыт внедрения подобных систем. По такой же схеме уже два года белгородские льготники, а также студенты и аспиранты оплачивают проезд в общественном транспорте. Достаточно один раз написать заявление в МФЦ и льготы автоматически будут начисляться на банковскую карту", – отметил Мирошников.
Как отмечают областные власти, карта не предполагает сбор и обработку персональных данных жителей региона. В качестве основного идентификатора станет использоваться информация о номере банковской карты, а принадлежность владельца карты к льготной категории будет запрашиваться в реестре льготников.