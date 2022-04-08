https://ria.ru/20220408/kapremont-1782493702.html

Стартовали работы по капитальному ремонту корпуса №20 Боткинской больницы

Стартовали работы по капитальному ремонту корпуса №20 Боткинской больницы - РИА Новости, 08.04.2022

Стартовали работы по капитальному ремонту корпуса №20 Боткинской больницы

Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к капитальному ремонту корпуса №20 Боткинской больницы, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T13:02

2022-04-08T13:02

2022-04-08T13:02

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городское хозяйство москвы

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комплекс городского хозяйства москвы

петр бирюков

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к капитальному ремонту корпуса №20 Боткинской больницы, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.Заммэра подчеркнул, что в рамках проекта будут усилены конструктивные элементы здания.Бирюков добавил, что в здании установят новые окна, двери и перегородки, выполнят внутренние отделочные работы с использованием современных безопасных материалов. Специалисты смонтируют новые лифты со шрифтом Брайля и звуковым сигналом прибытия на этаж.Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что модернизация Боткинской больницы - один из крупнейших проектов создания современного многопрофильного стационара, который реализуется Правительством Москвы. До 2023 года планируется отремонтировать и оснастить современным оборудованием все корпуса этой знаменитой столичной больницы.

https://ria.ru/20220119/kapremont-1768524166.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, городское хозяйство москвы, общество, комплекс городского хозяйства москвы, петр бирюков