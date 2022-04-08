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Стартовали работы по капитальному ремонту корпуса №20 Боткинской больницы - РИА Новости, 08.04.2022
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Стартовали работы по капитальному ремонту корпуса №20 Боткинской больницы
Стартовали работы по капитальному ремонту корпуса №20 Боткинской больницы - РИА Новости, 08.04.2022
Стартовали работы по капитальному ремонту корпуса №20 Боткинской больницы
Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к капитальному ремонту корпуса №20 Боткинской больницы, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T13:02
2022-04-08T13:02
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москва
городское хозяйство москвы
общество
комплекс городского хозяйства москвы
петр бирюков
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к капитальному ремонту корпуса №20 Боткинской больницы, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.Заммэра подчеркнул, что в рамках проекта будут усилены конструктивные элементы здания.Бирюков добавил, что в здании установят новые окна, двери и перегородки, выполнят внутренние отделочные работы с использованием современных безопасных материалов. Специалисты смонтируют новые лифты со шрифтом Брайля и звуковым сигналом прибытия на этаж.Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что модернизация Боткинской больницы - один из крупнейших проектов создания современного многопрофильного стационара, который реализуется Правительством Москвы. До 2023 года планируется отремонтировать и оснастить современным оборудованием все корпуса этой знаменитой столичной больницы.
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москва, городское хозяйство москвы, общество, комплекс городского хозяйства москвы, петр бирюков
13:02 08.04.2022
 

Стартовали работы по капитальному ремонту корпуса №20 Боткинской больницы

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкКорпуса Городской клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина
Корпуса Городской клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к капитальному ремонту корпуса №20 Боткинской больницы, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Семиэтажное здание с подвалом и техническим этажом общей площадью 8,7 тысячи квадратных метров было построено в 1966 году, в настоящее время часть его конструкций находится в неудовлетворительном состоянии. Требуется перепрофилирование объекта, после капремонта в нем откроют Московский городской урологический центр", - сказал Бирюков журналистам.
Заммэра подчеркнул, что в рамках проекта будут усилены конструктивные элементы здания.
"Принято решение демонтировать старый вентилируемый фасад и выполнить утепление с помощью безопасных негорючих минераловатных плит, после этого установим систему направляющих, на которых закрепим новые панели. Отремонтируем плоскую рулонную кровлю корпуса, полностью заменим системы электро- и водоснабжения, отопления, канализации, кондиционирования и вентиляции", - пояснил он.
Бирюков добавил, что в здании установят новые окна, двери и перегородки, выполнят внутренние отделочные работы с использованием современных безопасных материалов. Специалисты смонтируют новые лифты со шрифтом Брайля и звуковым сигналом прибытия на этаж.
Кабина нового лифта
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Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что модернизация Боткинской больницы - один из крупнейших проектов создания современного многопрофильного стационара, который реализуется Правительством Москвы. До 2023 года планируется отремонтировать и оснастить современным оборудованием все корпуса этой знаменитой столичной больницы.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГородское хозяйство МосквыОбществоКомплекс городского хозяйства МосквыПетр Бирюков
 
 
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