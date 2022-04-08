https://ria.ru/20220408/kadyrov-1782612132.html

Кадыров: сотни добровольцев приезжают в Грозный для участия в спецоперации

Кадыров: сотни добровольцев приезжают в Грозный для участия в спецоперации - РИА Новости, 08.04.2022

Кадыров: сотни добровольцев приезжают в Грозный для участия в спецоперации

Сотни добровольцев из российских регионов приезжают в Чечню для участия в спецоперации на Украине, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T20:49

2022-04-08T20:49

2022-04-08T20:49

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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украина

ситуация в днр и лнр

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

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ГРОЗНЫЙ, 8 апр – РИА Новости. Сотни добровольцев из российских регионов приезжают в Чечню для участия в спецоперации на Украине, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.Он также рассказал, что некоторые из них, прежде чем войти в резерв, принимают ислам. Так, необходимую для этого процедуру под руководством муфтия Чечни Салаха-Хаджи Межиева прошли трое прибывших в регион добровольцев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В начале марта ДНР украинские войска были выбиты из Волновахи, стратегически важного райцентра к югу от Донецка. В настоящее время идут бои за Мариуполь, союзные силы РФ и ДНР контролируют более 90% площади крупнейшего города на Азовском море. В ЛНР, согласно заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации.

https://ria.ru/20220407/ukraina-1782170534.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)