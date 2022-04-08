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Кадыров: сотни добровольцев приезжают в Грозный для участия в спецоперации - РИА Новости, 08.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220408/kadyrov-1782612132.html
Кадыров: сотни добровольцев приезжают в Грозный для участия в спецоперации
Кадыров: сотни добровольцев приезжают в Грозный для участия в спецоперации - РИА Новости, 08.04.2022
Кадыров: сотни добровольцев приезжают в Грозный для участия в спецоперации
Сотни добровольцев из российских регионов приезжают в Чечню для участия в спецоперации на Украине, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T20:49
2022-04-08T20:49
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
ситуация в днр и лнр
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 8 апр – РИА Новости. Сотни добровольцев из российских регионов приезжают в Чечню для участия в спецоперации на Украине, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.Он также рассказал, что некоторые из них, прежде чем войти в резерв, принимают ислам. Так, необходимую для этого процедуру под руководством муфтия Чечни Салаха-Хаджи Межиева прошли трое прибывших в регион добровольцев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В начале марта ДНР украинские войска были выбиты из Волновахи, стратегически важного райцентра к югу от Донецка. В настоящее время идут бои за Мариуполь, союзные силы РФ и ДНР контролируют более 90% площади крупнейшего города на Азовском море. В ЛНР, согласно заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации.
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в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)
20:49 08.04.2022
 
Кадыров: сотни добровольцев приезжают в Грозный для участия в спецоперации

Глава Чечни Кадыров: сотни добровольцев приезжают в Грозный для участия в спецоперации

© REUTERS / Chingis KondarovБойцы полка полиции специального назначения имени Ахмата-Хаджи Кадырова в Мариуполе
Бойцы полка полиции специального назначения имени Ахмата-Хаджи Кадырова в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© REUTERS / Chingis Kondarov
Бойцы полка полиции специального назначения имени Ахмата-Хаджи Кадырова в Мариуполе
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ГРОЗНЫЙ, 8 апр – РИА Новости. Сотни добровольцев из российских регионов приезжают в Чечню для участия в спецоперации на Украине, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Сегодня наши братья находятся на всех передовых позициях в рамках спецоперации на Украине. Это видят и ценят все россияне. Я очень рад, что пример чеченцев стал показательным для жителей нашей необъятной страны - от Камчатского края до Москвы. Со всех регионов в эти дни в Грозный приезжают сотни добровольцев", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он также рассказал, что некоторые из них, прежде чем войти в резерв, принимают ислам. Так, необходимую для этого процедуру под руководством муфтия Чечни Салаха-Хаджи Межиева прошли трое прибывших в регион добровольцев.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В начале марта ДНР украинские войска были выбиты из Волновахи, стратегически важного райцентра к югу от Донецка. В настоящее время идут бои за Мариуполь, союзные силы РФ и ДНР контролируют более 90% площади крупнейшего города на Азовском море. В ЛНР, согласно заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации.
Люди держат украинские флаги во время митинга в поддержку Украины на Пенсильвания-авеню перед Белым домом в США - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРРамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)
 
 
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