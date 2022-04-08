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Билайн в Ставропольском крае инвестировал в развитие сети 1 млрд рублей - РИА Новости, 08.04.2022
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Билайн в Ставропольском крае инвестировал в развитие сети 1 млрд рублей
Билайн в Ставропольском крае инвестировал в развитие сети 1 млрд рублей - РИА Новости, 08.04.2022
Билайн в Ставропольском крае инвестировал в развитие сети 1 млрд рублей
ПАО "ВымпелКом" (бренд билайн) в Ставропольском крае в 2021 году инвестировал в проект по модернизации и расширению сети 4G один миллиард рублей, сообщает... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T12:22
2022-04-08T13:42
вымпелком
билайн
экономика
технологии
ставропольский край
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. ПАО "ВымпелКом" (бренд билайн) в Ставропольском крае в 2021 году инвестировал в проект по модернизации и расширению сети 4G один миллиард рублей, сообщает пресс-служба компании.В результате емкость сети 4G увеличилась на 75% по сравнению с декабрем 2020 года. В текущем году билайн закончит программу по модернизации всей сети на территории Ставропольского края."Надежная связь с близкими – это всегда важно. Мы расширили сеть 4G на большей части Ставропольского края, в том числе в Ставрополе, Невинномысске, Георгиевске, Буденновске, Пятигорске, Новопавловске, Зеленокумске, Новоалександровске, Михайловске и селе Кочубеевское. Кроме того, на 60% сети была проведена модернизация оборудования и расширение частот 4G (рефарминг) для ускорения интернет-доступа. В результате за год во всех крупных городах (в Ставрополе, Михайловске, Невинномысске, Буденновске, Георгиевске, а также в городах Кавказских Минеральных Вод) скорость мобильного интернета выросла в среднем на 30%", - сказал директор Ставропольского отделения билайна Анатолий Загорулько.По его словам, в ближайшее время аналогичный проект, направленный на увеличение емкости сети и скорости интернет-доступа, планируется завершить на остальной территории края – во всех районных центрах и небольших населенных пунктах.ПАО "ВымпелКом" (бренд билайн) входит в Группу компаний VEON международной телекоммуникационной компании (листинг на NASDAQ и Euronext Amsterdam), предлагающей своим клиентам услуги связи и интернет-услуги
https://ria.ru/20220404/bilayn-1781571489.html
https://ria.ru/20220215/bilayn-1772868045.html
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вымпелком, билайн, экономика, технологии, ставропольский край
12:22 08.04.2022 (обновлено: 13:42 08.04.2022)
 

Билайн в Ставропольском крае инвестировал в развитие сети 1 млрд рублей

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПечать денег на Пермской печатной фабрике
Печать денег на Пермской печатной фабрике - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. ПАО "ВымпелКом" (бренд билайн) в Ставропольском крае в 2021 году инвестировал в проект по модернизации и расширению сети 4G один миллиард рублей, сообщает пресс-служба компании.
В результате емкость сети 4G увеличилась на 75% по сравнению с декабрем 2020 года. В текущем году билайн закончит программу по модернизации всей сети на территории Ставропольского края.
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"Надежная связь с близкими – это всегда важно. Мы расширили сеть 4G на большей части Ставропольского края, в том числе в Ставрополе, Невинномысске, Георгиевске, Буденновске, Пятигорске, Новопавловске, Зеленокумске, Новоалександровске, Михайловске и селе Кочубеевское. Кроме того, на 60% сети была проведена модернизация оборудования и расширение частот 4G (рефарминг) для ускорения интернет-доступа. В результате за год во всех крупных городах (в Ставрополе, Михайловске, Невинномысске, Буденновске, Георгиевске, а также в городах Кавказских Минеральных Вод) скорость мобильного интернета выросла в среднем на 30%", - сказал директор Ставропольского отделения билайна Анатолий Загорулько.
По его словам, в ближайшее время аналогичный проект, направленный на увеличение емкости сети и скорости интернет-доступа, планируется завершить на остальной территории края – во всех районных центрах и небольших населенных пунктах.
"Кроме того, мы улучшили покрытие, построив новые базовые станции в районе социально важных объектов, например, по пути следования в аэропорт Ставрополя, на территории одного из крупнейших в СКФО рынка "Лира". Мы стараемся делать все для обеспечения наших клиентов качественной связью. И видим, что за год существенно выросло потребление мобильного интернета, - жители Ставропольского края стали пользоваться им в 1,5 раза больше", - добавил Загорулько, слова которого приводит пресс-служба компании.
ПАО "ВымпелКом" (бренд билайн) входит в Группу компаний VEON международной телекоммуникационной компании (листинг на NASDAQ и Euronext Amsterdam), предлагающей своим клиентам услуги связи и интернет-услуги
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ВымпелКомБилайнЭкономикаТехнологииСтавропольский край
 
 
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