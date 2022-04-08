https://ria.ru/20220408/investitsii-1782480691.html

Билайн в Ставропольском крае инвестировал в развитие сети 1 млрд рублей

Билайн в Ставропольском крае инвестировал в развитие сети 1 млрд рублей - РИА Новости, 08.04.2022

Билайн в Ставропольском крае инвестировал в развитие сети 1 млрд рублей

ПАО "ВымпелКом" (бренд билайн) в Ставропольском крае в 2021 году инвестировал в проект по модернизации и расширению сети 4G один миллиард рублей, сообщает... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T12:22

2022-04-08T12:22

2022-04-08T13:42

вымпелком

билайн

экономика

технологии

ставропольский край

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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. ПАО "ВымпелКом" (бренд билайн) в Ставропольском крае в 2021 году инвестировал в проект по модернизации и расширению сети 4G один миллиард рублей, сообщает пресс-служба компании.В результате емкость сети 4G увеличилась на 75% по сравнению с декабрем 2020 года. В текущем году билайн закончит программу по модернизации всей сети на территории Ставропольского края."Надежная связь с близкими – это всегда важно. Мы расширили сеть 4G на большей части Ставропольского края, в том числе в Ставрополе, Невинномысске, Георгиевске, Буденновске, Пятигорске, Новопавловске, Зеленокумске, Новоалександровске, Михайловске и селе Кочубеевское. Кроме того, на 60% сети была проведена модернизация оборудования и расширение частот 4G (рефарминг) для ускорения интернет-доступа. В результате за год во всех крупных городах (в Ставрополе, Михайловске, Невинномысске, Буденновске, Георгиевске, а также в городах Кавказских Минеральных Вод) скорость мобильного интернета выросла в среднем на 30%", - сказал директор Ставропольского отделения билайна Анатолий Загорулько.По его словам, в ближайшее время аналогичный проект, направленный на увеличение емкости сети и скорости интернет-доступа, планируется завершить на остальной территории края – во всех районных центрах и небольших населенных пунктах.ПАО "ВымпелКом" (бренд билайн) входит в Группу компаний VEON международной телекоммуникационной компании (листинг на NASDAQ и Euronext Amsterdam), предлагающей своим клиентам услуги связи и интернет-услуги

https://ria.ru/20220404/bilayn-1781571489.html

https://ria.ru/20220215/bilayn-1772868045.html

ставропольский край

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

вымпелком, билайн, экономика, технологии, ставропольский край