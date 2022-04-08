https://ria.ru/20220408/inoagenty-1782616729.html

Минюст включил в список СМИ-иноагентов еще шесть человек

Минюст включил в список СМИ-иноагентов еще шесть человек - РИА Новости, 08.04.2022

Минюст включил в список СМИ-иноагентов еще шесть человек

Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, шесть человек, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T21:33

2022-04-08T21:33

2022-04-08T21:36

россия

общество

министерство юстиции рф (минюст россии)

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, шесть человек, сообщается на сайте ведомства.Согласно данным реестра, 8 апреля в список добавлены Иван Дремин* (также известен как рэпер Face*), журналист Марк Фейгин*, а также Ирина Борухович*, Екатерина Маяковская*, Андрей Филимонов* и Дмитрий Дубровский*.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20220405/fizlitsa-inoagenty-1781981044.html

россия

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, общество, министерство юстиции рф (минюст россии)