https://ria.ru/20220408/inflyatsiya-1782603833.html

В России ускорилась инфляция

В России ускорилась инфляция - РИА Новости, 08.04.2022

В России ускорилась инфляция

Инфляция в России в марте 2022 года ускорилась до 7,61% с 1,17% в феврале, а в годовом выражении - до 16,69% с 9,15% месяцем ранее, сообщил в пятницу Росстат. РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T19:45

2022-04-08T19:45

2022-04-08T19:45

инфляция

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596704058_0:164:3001:1852_1920x0_80_0_0_1b684cb9ec18dcf1a3f4ee7c674755bf.jpg

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Инфляция в России в марте 2022 года ускорилась до 7,61% с 1,17% в феврале, а в годовом выражении - до 16,69% с 9,15% месяцем ранее, сообщил в пятницу Росстат.Показатель месячной инфляции в марте в 7,61% оказался самым высоким с января 1999 года - тогда значение находилось на отметке 8,38%."В марте 2022 года по сравнению с февралем 2022 года индекс потребительских цен составил 107,61%, по сравнению с декабрем 2021 года - 109,95%", - говорится в сообщении Росстата.Продовольственная инфляция в России (включая алкогольные напитки) в марте в месячном выражении составила 6,73% против 1,56% в феврале текущего года, в годовом выражении рост цен на продовольствие ускорился до 17,99% с 11,46% месяцем ранее. Без учета плодоовощной продукции цены на продовольствие в марте выросли на 5,59% к февралю (по сравнению с мартом прошлого года - на 15,7%).Цены на плодоовощную продукцию увеличились на 14,22% к февралю, по сравнению с мартом 2021 года рост составил 34,83%. "В марте прирост цен на отдельные виды плодоовощной продукции составил: на лук репчатый – 50,1%, капусту белокочанную – 39,8%, бананы – 31,5%, морковь – 29,5%, помидоры свежие – 27,4%, свеклу столовую – 24,7%, груши – 21,7%, виноград – 14,9%. Вместе с тем цены на огурцы свежие снизились на 17,4%", - говорится в публикации.Среди продуктов питания сильнее всего подорожал сахар - на 44,04% к февралю (с начала года рост цен на 51%, в годовом выражении - на 70,16%). Соль поваренная в среднем по России стала дороже на 14,2%, рис - на 12,9%, гречка - на 10,2%.Цены на масло подсолнечное в марте в среднем выросли на 7,2% (с начала года - на 7,21%, к марту 2021 года - на 14,83%), макаронные изделия - на 7,35% (с начала года - на 12,09%, к марту 2021 года - на 24,89%), масло сливочное подорожало на 5,19% (с начала года на 9,92%, в годовом выражении - на 21,96%). Хлеб и хлебобулочные изделия подорожали в марте на 3,98% (в годовом выражении - на 14,99%).Из непродовольственных товаров в марте больше всего выросли цены на электротовары и другие бытовые приборы - на 28,9%. Телерадиотовары подорожали в марте в среднем на 23,37%, моющие и чистящие средства - на 13,5%, медикаменты - на 10,31%, строительные материалы - на 9,95%, ткани - на 7,13%, обувь и одежда на 6,09% и 4,92% соответственно. При этом газовое моторное топливо подешевело на 10%, дизельное топливо – на 0,5%, бензин автомобильный – на 0,1%.В марте среди услуг туризма и отдыха подорожали: путевки на отдых в Турцию – в 1,7 раза, Египет – на 47,4%, ОАЭ – на 39,3%, санатории – на 1,4%, дома отдыха, пансионаты и экскурсионные туры по России – на 1,2%, автобусные экскурсии – на 1,1%. Цены на проживание в двухзвездочных гостиницах снизились на 0,5%, на билеты в кинотеатры – на 0,8%.

https://ria.ru/20220408/kurs-1782597559.html

https://ria.ru/20220408/stavka-1782469815.html

https://ria.ru/20220406/tseny-1781992290.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

инфляция, экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)