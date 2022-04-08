https://ria.ru/20220408/gruppa-1782483263.html

Воробьев предлагает правоохранителям создать рабочую группу по УК в регионе

Воробьев предлагает правоохранителям создать рабочую группу по УК в регионе - РИА Новости, 08.04.2022

Воробьев предлагает правоохранителям создать рабочую группу по УК в регионе

Глава московской области предложил руководству правоохранительных органов региона рассмотреть возможность создания рабочей группы по "нерадивым" управляющим... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T12:30

2022-04-08T12:30

2022-04-08T12:30

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

общество

андрей воробьев

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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Глава московской области предложил руководству правоохранительных органов региона рассмотреть возможность создания рабочей группы по "нерадивым" управляющим компаниям.В ходе совещания губернатор обратил внимание на решение проблем дольщиков, где также нужна поддержка правоохранительного блока.Он сообщил, что к концу 2023 года в регионе восстановят права всех обманутых дольщиков. Остается выдать ключи или компенсации более 22 тысячам человек.На совещании обсуждена возможность для жителей Донбасса и Украины, прибывших в Подмосковье, работать без патента."Сейчас готовится указ, который разрешает гражданам Украины, также как и гражданам Белоруссии, Киргизии, без патента работать на наших предприятиях. Такой запрос существует, необходимо помочь людям, которые приезжают сюда - никто до конца не знает, как долго они здесь будут находиться", - сказал Воробьев.

https://ria.ru/20220406/investitsii-1782129173.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), общество, андрей воробьев