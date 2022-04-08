Воробьев предлагает правоохранителям создать рабочую группу по УК в регионе
МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Глава московской области предложил руководству правоохранительных органов региона рассмотреть возможность создания рабочей группы по "нерадивым" управляющим компаниям.
"Львиная доля обращений от жителей – вопросы по состоянию дворов. Это хозяйственная деятельность, это компетенция, ответственность глав муниципалитетов. Но, здесь очень важную роль играют управляющие компании. Я просил бы вас рассмотреть возможность создания рабочей группы по тем управляющим компаниям, которые позволяют себе "валять дурака". Считаем, что это недопустимо, потому что жители платят деньги, они должны получать качественную услугу"", - сказал губернатор на совещании с руководителями правоохранительных органов Подмосковья.
В ходе совещания губернатор обратил внимание на решение проблем дольщиков, где также нужна поддержка правоохранительного блока.
Он сообщил, что к концу 2023 года в регионе восстановят права всех обманутых дольщиков. Остается выдать ключи или компенсации более 22 тысячам человек.
"Сейчас готовится указ, который разрешает гражданам Украины, также как и гражданам Белоруссии, Киргизии, без патента работать на наших предприятиях. Такой запрос существует, необходимо помочь людям, которые приезжают сюда - никто до конца не знает, как долго они здесь будут находиться", - сказал Воробьев.