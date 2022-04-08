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Воробьев предлагает правоохранителям создать рабочую группу по УК в регионе - РИА Новости, 08.04.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220408/gruppa-1782483263.html
Воробьев предлагает правоохранителям создать рабочую группу по УК в регионе
Воробьев предлагает правоохранителям создать рабочую группу по УК в регионе - РИА Новости, 08.04.2022
Воробьев предлагает правоохранителям создать рабочую группу по УК в регионе
Глава московской области предложил руководству правоохранительных органов региона рассмотреть возможность создания рабочей группы по "нерадивым" управляющим... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T12:30
2022-04-08T12:30
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
общество
андрей воробьев
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Глава московской области предложил руководству правоохранительных органов региона рассмотреть возможность создания рабочей группы по "нерадивым" управляющим компаниям.В ходе совещания губернатор обратил внимание на решение проблем дольщиков, где также нужна поддержка правоохранительного блока.Он сообщил, что к концу 2023 года в регионе восстановят права всех обманутых дольщиков. Остается выдать ключи или компенсации более 22 тысячам человек.На совещании обсуждена возможность для жителей Донбасса и Украины, прибывших в Подмосковье, работать без патента."Сейчас готовится указ, который разрешает гражданам Украины, также как и гражданам Белоруссии, Киргизии, без патента работать на наших предприятиях. Такой запрос существует, необходимо помочь людям, которые приезжают сюда - никто до конца не знает, как долго они здесь будут находиться", - сказал Воробьев.
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московская область (подмосковье), общество, андрей воробьев
12:30 08.04.2022
 

Воробьев предлагает правоохранителям создать рабочую группу по УК в регионе

© Фото : Правительство Московской области Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© Фото : Правительство Московской области
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Глава московской области предложил руководству правоохранительных органов региона рассмотреть возможность создания рабочей группы по "нерадивым" управляющим компаниям.
"Львиная доля обращений от жителей – вопросы по состоянию дворов. Это хозяйственная деятельность, это компетенция, ответственность глав муниципалитетов. Но, здесь очень важную роль играют управляющие компании. Я просил бы вас рассмотреть возможность создания рабочей группы по тем управляющим компаниям, которые позволяют себе "валять дурака". Считаем, что это недопустимо, потому что жители платят деньги, они должны получать качественную услугу"", - сказал губернатор на совещании с руководителями правоохранительных органов Подмосковья.
В ходе совещания губернатор обратил внимание на решение проблем дольщиков, где также нужна поддержка правоохранительного блока.
Он сообщил, что к концу 2023 года в регионе восстановят права всех обманутых дольщиков. Остается выдать ключи или компенсации более 22 тысячам человек.
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На совещании обсуждена возможность для жителей Донбасса и Украины, прибывших в Подмосковье, работать без патента.
"Сейчас готовится указ, который разрешает гражданам Украины, также как и гражданам Белоруссии, Киргизии, без патента работать на наших предприятиях. Такой запрос существует, необходимо помочь людям, которые приезжают сюда - никто до конца не знает, как долго они здесь будут находиться", - сказал Воробьев.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ОбществоАндрей Воробьев
 
 
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