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Депутаты во время отчета были настроены конструктивно, заявил Мишустин - РИА Новости, 08.04.2022
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Депутаты во время отчета были настроены конструктивно, заявил Мишустин
Депутаты во время отчета были настроены конструктивно, заявил Мишустин - РИА Новости, 08.04.2022
Депутаты во время отчета были настроены конструктивно, заявил Мишустин
Депутаты Государственной Думы были настроены предельно конструктивно во время отчета правительства 7 апреля, парламентарии готовы к реализации поставленных... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T13:59
2022-04-08T13:59
политика
михаил мишустин
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году
госдума рф
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Депутаты Государственной Думы были настроены предельно конструктивно во время отчета правительства 7 апреля, парламентарии готовы к реализации поставленных задач и озвучили немало интересных предложений, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в пятницу."Хочу обратить внимание, Государственная Дума была настроена предельно конструктивно. Чувствовалось, что законодатели готовы к реализации поставленных главой государства задач. Такой настрой - хорошая основа для дальнейших действий. Особенно, учитывая то, что вчера прозвучало немало интересных предложений и заявлений, многие из которых можно будет взять в работу", - сказал Мишустин.
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политика, михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году, госдума рф
13:59 08.04.2022
 
Депутаты во время отчета были настроены конструктивно, заявил Мишустин

Премьер Мишустин отметил, что Госдума во время отчета была настроена очень конструктивно

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной думе РФ - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной думе РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Депутаты Государственной Думы были настроены предельно конструктивно во время отчета правительства 7 апреля, парламентарии готовы к реализации поставленных задач и озвучили немало интересных предложений, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в пятницу.
"Хочу обратить внимание, Государственная Дума была настроена предельно конструктивно. Чувствовалось, что законодатели готовы к реализации поставленных главой государства задач. Такой настрой - хорошая основа для дальнейших действий. Особенно, учитывая то, что вчера прозвучало немало интересных предложений и заявлений, многие из которых можно будет взять в работу", - сказал Мишустин.
LIVE: Отчет Правительства РФ о результатах работы в 2021 - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
Вчера, 12:06
Отчет правительства о результатах работы в 2021 году. Прямая трансляция
 
ПолитикаМихаил МишустинОтчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2021 годуГосдума РФ
 
 
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