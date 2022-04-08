https://ria.ru/20220408/gosduma-1782509879.html

Депутаты во время отчета были настроены конструктивно, заявил Мишустин

Депутаты во время отчета были настроены конструктивно, заявил Мишустин - РИА Новости, 08.04.2022

Депутаты во время отчета были настроены конструктивно, заявил Мишустин

Депутаты Государственной Думы были настроены предельно конструктивно во время отчета правительства 7 апреля, парламентарии готовы к реализации поставленных... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T13:59

2022-04-08T13:59

2022-04-08T13:59

политика

михаил мишустин

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году

госдума рф

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Депутаты Государственной Думы были настроены предельно конструктивно во время отчета правительства 7 апреля, парламентарии готовы к реализации поставленных задач и озвучили немало интересных предложений, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в пятницу."Хочу обратить внимание, Государственная Дума была настроена предельно конструктивно. Чувствовалось, что законодатели готовы к реализации поставленных главой государства задач. Такой настрой - хорошая основа для дальнейших действий. Особенно, учитывая то, что вчера прозвучало немало интересных предложений и заявлений, многие из которых можно будет взять в работу", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20220407/otchet-1782223070.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году, госдума рф