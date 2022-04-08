https://ria.ru/20220408/genprokuratura-1782518923.html
Организацию Chatham House признали нежелательной в России
Организацию Chatham House признали нежелательной в России - РИА Новости, 08.04.2022
Организацию Chatham House признали нежелательной в России
Генпрокуратура РФ признала нежелательной работу в России английского Королевского института международных отношений (Chatham House), сообщает пресс-служба... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T14:24
2022-04-08T14:24
2022-04-08T14:24
россия
великобритания
лондон
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Генпрокуратура РФ признала нежелательной работу в России английского Королевского института международных отношений (Chatham House), сообщает пресс-служба надзорного ведомства."По результатам изучения поступивших материалов в Генеральной прокуратуре РФ принято решение о признании нежелательной на территории России деятельности международной неправительственной организации The Royal Institute of International Affairs (Chatham House) (Великобритания). Установлено, что деятельность британской организации представляет угрозу конституционному строю и безопасности РФ", - говорится в релизе.Информация о принятом решении направлена в Минюст России для включения Chatham House в перечень нежелательных организаций.Chatham House был основан в 1920 году. Неправительственный аналитический центр базируется в Лондоне, организует исследования в области международных отношений.Признание организации нежелательной в России означает, что она не может открывать новые подразделения в стране, а уже созданные должны быть закрыты. Кроме того, банки и другие финансовые организации обязаны отказывать таким организациям в операциях с деньгами или иными активами.
https://ria.ru/20220405/npo-1781939601.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, великобритания, лондон, chatham house, в мире
Организацию Chatham House признали нежелательной в России
Генпрокуратура признала нежелательной работу в России английской организации Chatham House