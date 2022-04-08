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Организацию Chatham House признали нежелательной в России - РИА Новости, 08.04.2022
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Организацию Chatham House признали нежелательной в России
Организацию Chatham House признали нежелательной в России - РИА Новости, 08.04.2022
Организацию Chatham House признали нежелательной в России
Генпрокуратура РФ признала нежелательной работу в России английского Королевского института международных отношений (Chatham House), сообщает пресс-служба... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T14:24
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россия
великобритания
лондон
chatham house
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Генпрокуратура РФ признала нежелательной работу в России английского Королевского института международных отношений (Chatham House), сообщает пресс-служба надзорного ведомства."По результатам изучения поступивших материалов в Генеральной прокуратуре РФ принято решение о признании нежелательной на территории России деятельности международной неправительственной организации The Royal Institute of International Affairs (Chatham House) (Великобритания). Установлено, что деятельность британской организации представляет угрозу конституционному строю и безопасности РФ", - говорится в релизе.Информация о принятом решении направлена в Минюст России для включения Chatham House в перечень нежелательных организаций.Chatham House был основан в 1920 году. Неправительственный аналитический центр базируется в Лондоне, организует исследования в области международных отношений.Признание организации нежелательной в России означает, что она не может открывать новые подразделения в стране, а уже созданные должны быть закрыты. Кроме того, банки и другие финансовые организации обязаны отказывать таким организациям в операциях с деньгами или иными активами.
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россия, великобритания, лондон, chatham house, в мире
14:24 08.04.2022
 
Организацию Chatham House признали нежелательной в России

Генпрокуратура признала нежелательной работу в России английской организации Chatham House

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание генеральной прокуратуры РФ в Москве
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Генпрокуратура РФ признала нежелательной работу в России английского Королевского института международных отношений (Chatham House), сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"По результатам изучения поступивших материалов в Генеральной прокуратуре РФ принято решение о признании нежелательной на территории России деятельности международной неправительственной организации The Royal Institute of International Affairs (Chatham House) (Великобритания). Установлено, что деятельность британской организации представляет угрозу конституционному строю и безопасности РФ", - говорится в релизе.
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Информация о принятом решении направлена в Минюст России для включения Chatham House в перечень нежелательных организаций.
Chatham House был основан в 1920 году. Неправительственный аналитический центр базируется в Лондоне, организует исследования в области международных отношений.
Признание организации нежелательной в России означает, что она не может открывать новые подразделения в стране, а уже созданные должны быть закрыты. Кроме того, банки и другие финансовые организации обязаны отказывать таким организациям в операциях с деньгами или иными активами.
 
РоссияВеликобританияЛондонChatham HouseВ мире
 
 
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