https://ria.ru/20220408/gazifikatsiya-1782568748.html

"Мособлгаз" отчитался о ходе проекта "Социальная газификация"

"Мособлгаз" отчитался о ходе проекта "Социальная газификация" - РИА Новости, 08.04.2022

"Мособлгаз" отчитался о ходе проекта "Социальная газификация"

Еще 15 населенных пунктов Московской области обеспечили газом в рамках нацпроекта "Социальная газификация", сообщил телеканал "360". РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T17:05

2022-04-08T17:05

2022-04-08T17:06

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Еще 15 населенных пунктов Московской области обеспечили газом в рамках нацпроекта "Социальная газификация", сообщил телеканал "360".За последнее время газ подвели в деревню Новые Псарьки в Богородском округе, село Власово в Шатуре, деревню Рождество в Наро-Фоминске, а также в деревни Тураково и Антоново в Сергиевом Посаде, деревни Одинцово, Мотякино, Острожки и Кузовлево в Домодедове и другие населенные пункты.Завершить программу "Социальная газификация" планируется до конца 2022 года, рассказал ранее губернатор региона Андрей Воробьев.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), андрей воробьев