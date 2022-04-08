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"Мособлгаз" отчитался о ходе проекта "Социальная газификация" - РИА Новости, 08.04.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220408/gazifikatsiya-1782568748.html
"Мособлгаз" отчитался о ходе проекта "Социальная газификация"
"Мособлгаз" отчитался о ходе проекта "Социальная газификация" - РИА Новости, 08.04.2022
"Мособлгаз" отчитался о ходе проекта "Социальная газификация"
Еще 15 населенных пунктов Московской области обеспечили газом в рамках нацпроекта "Социальная газификация", сообщил телеканал "360". РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T17:05
2022-04-08T17:06
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Еще 15 населенных пунктов Московской области обеспечили газом в рамках нацпроекта "Социальная газификация", сообщил телеканал "360".За последнее время газ подвели в деревню Новые Псарьки в Богородском округе, село Власово в Шатуре, деревню Рождество в Наро-Фоминске, а также в деревни Тураково и Антоново в Сергиевом Посаде, деревни Одинцово, Мотякино, Острожки и Кузовлево в Домодедове и другие населенные пункты.Завершить программу "Социальная газификация" планируется до конца 2022 года, рассказал ранее губернатор региона Андрей Воробьев.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев
17:05 08.04.2022 (обновлено: 17:06 08.04.2022)
 

"Мособлгаз" отчитался о ходе проекта "Социальная газификация"

© РИА Новости / Антон ДенисовПоверка газового оборудования после подключения к магистральному газопроводу в деревне Степаньково
Поверка газового оборудования после подключения к магистральному газопроводу в деревне Степаньково - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Еще 15 населенных пунктов Московской области обеспечили газом в рамках нацпроекта "Социальная газификация", сообщил телеканал "360".
За последнее время газ подвели в деревню Новые Псарьки в Богородском округе, село Власово в Шатуре, деревню Рождество в Наро-Фоминске, а также в деревни Тураково и Антоново в Сергиевом Посаде, деревни Одинцово, Мотякино, Острожки и Кузовлево в Домодедове и другие населенные пункты.
Завершить программу "Социальная газификация" планируется до конца 2022 года, рассказал ранее губернатор региона Андрей Воробьев.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
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