https://ria.ru/20220408/gaz-1782436155.html

"Газпром" не забронировал мощности трубопровода "Ямал — Европа"

"Газпром" не забронировал мощности трубопровода "Ямал — Европа" - РИА Новости, 08.04.2022

"Газпром" не забронировал мощности трубопровода "Ямал — Европа"

"Газпром" так и не забронировал газопровод "Ямал-Европа" для транзита газа через Польшу на полные газовые сутки 8 апреля, одновременно с этим заявка на прокачку РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T09:04

2022-04-08T09:04

2022-04-08T09:44

экономика

германия

польша

санкции в отношении россии

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. "Газпром" так и не забронировал газопровод "Ямал-Европа" для транзита газа через Польшу на полные газовые сутки 8 апреля, одновременно с этим заявка на прокачку газа через Украину снизилась на 14%, свидетельствуют итоги дополнительного аукциона на площадке GSA Platform и данные "Оператора ГТС Украины".Компании было доступно для бронирования 3,7 миллиона кубометров в час транзитной мощности, которыми она могла воспользоваться с 7.00 мск 8 апреля до 7.00 мск 9 апреля. Однако это предложение, как и накануне на регулярном аукционе, осталось невостребованным.Сама магистраль с 7 апреля перешла в режим реверса, то есть физический поток газа идет по ней со стороны Германии в Польшу, а не наоборот. При этом "Газпром" возобновил поставки по магистрали 29 марта после двухнедельного перерыва на фоне похолоданий в Европе. Это один из основных, но балансирующих экспортных маршрутов для компании.По Украине заявка на прокачку в пятницу снижена на 14% по сравнению с предыдущими газовыми сутками, составляет 91,2 миллиона кубометров. Украинский транзит российского газа держался вблизи максимальных обязательств "Газпрома" по контракту - около 109,6 миллиона кубометров в сутки (40 миллиардов кубометров в год) - с конца февраля. Он незначительно снижался лишь пару дней в середине марта - до значений, близких пятничной заявке.Прокачка газа по "Северному потоку" сохраняется на уровне 170 миллионов кубометров в сутки, свидетельствуют данные на сайте оператора газопровода Nord Stream AG о номинациях на пятницу.Эксперты связывали возросший с конца февраля экспорт российского газа с рисками из-за военной операции России на Украине, а также с прогнозами погоды в Европе. Однако данные woeurope.eu указывают на приход в регион более теплых температур. Одновременно с этим выросла и выработка ветрогенерации. По данным Wind Europe, 7 апреля доля электроэнергии из ВЭС достигла 31% от общего объема, тогда как на прошлой неделе она в среднем составляла 14,3%.

https://ria.ru/20220407/defitsit-1782202132.html

германия

польша

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, германия, польша, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии