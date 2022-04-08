https://ria.ru/20220408/frantsiya-1782431425.html

Эксперт: разговоры с Путиным об Украине помогут Макрону набрать голоса

Эксперт: разговоры с Путиным об Украине помогут Макрону набрать голоса - РИА Новости, 08.04.2022

Эксперт: разговоры с Путиным об Украине помогут Макрону набрать голоса

Постоянные контакты с президентом РФ Владимиром Путиным на фоне спецоперации России на Украине могут дать выдвинувшемуся на второй срок президенту Франции... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T08:16

2022-04-08T08:16

2022-04-08T08:16

в мире

владимир путин

марин ле пен

эммануэль макрон

россия

франция

украина

mckinsey

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ПАРИЖ, 8 апр – РИА Новости. Постоянные контакты с президентом РФ Владимиром Путиным на фоне спецоперации России на Украине могут дать выдвинувшемуся на второй срок президенту Франции Эммануэлю Макрону дополнительные голоса, придав ему образ миротворца и крупного деятеля, заявил РИА Новости лидер французской партии "Народный республиканский союз", кандидат в президенты на выборах в 2017 году Франсуа Асселино."Кандидату Эммануэлю Макрону очень повезло в трудные времена, которые мы сейчас проживаем: президентские выборы совпали с шестимесячным председательством Франции в Европейском Союзе. Макрон в сознании многих французов временно является "президентом Европы", - сказал Асселино.В то же время, отметил он, Макрону неожиданный статус придали украинские события."Макрон звонит президенту Путину каждые несколько дней и хочет произвести на французов впечатление, что он слишком занят геополитическими задачами посредника, что у него нет времени на предвыборную кампанию", - добавил эксперт.Макрон перед началом предвыборной кампании объявил, что не будет участвовать в дебатах со своими оппонентами, хотя это и сделало его объектом критики с их стороны.Асселино считает, что такая ситуация раздражает оппонентов Макрона, но они мало что могут с этим поделать: вероятно, он сможет за счет этого набрать достаточное количество голосов для своего переизбрания."Единственная возможность для его соперника во втором туре, которым станет, вероятно, Марин Ле Пен, заключается в том, что слишком многие его избиратели считают исход выборов делом решенным и могут не удосужиться проголосовать", - сказал собеседник агентства.Другой момент не в пользу Макрона – это скандал из-за его связей с американской консалтинговой фирмой McKinsey, которая, в частности, консультировала французское правительство по поводу кампании по вакцинации, однако не заплатила ни евроцента налогов во Франции за последние 10 лет.Первый тур президентских выборов во Франции пройдет 10 апреля.Президенты РФ и Франции находятся в последние месяцы в постоянном контакте и обсуждают вопросы, связанные с урегулированием конфликта на Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220406/makron-1782197328.html

https://ria.ru/20220331/makron-1781114614.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир путин, марин ле пен, эммануэль макрон, россия, франция, украина, mckinsey, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии