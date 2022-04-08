https://ria.ru/20220408/finlyandiya-1782548779.html
Финляндия вышлет двоих сотрудников российского посольства
Финляндия вышлет двоих сотрудников российского посольства - РИА Новости, 08.04.2022
Финляндия вышлет двоих сотрудников российского посольства
Финляндия высылает двух сотрудников посольства России, одному сотруднику отказано в визе, сообщает канцелярия финского главы. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T16:02
2022-04-08T16:02
2022-04-08T16:17
финляндия
в мире
россия
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153307/14/1533071426_0:5:1200:680_1920x0_80_0_0_ed7a1ba2a008874c89f714aaa6e6b428.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 8 апр - РИА Новости. Финляндия высылает двух сотрудников посольства России, одному сотруднику отказано в визе, сообщает канцелярия финского главы."Финляндия высылает двух сотрудников посольства России, прикомандированных к нему. Кроме того, одному сотруднику российского посольства было отказано в продлении визы. МИД проинформирует посла России", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220407/chernogoriya-1782367514.html
финляндия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153307/14/1533071426_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_7af970bc5c966fb59f095c58dd5bb89b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финляндия, в мире, россия, санкции в отношении россии
16:02 08.04.2022 (обновлено: 16:17 08.04.2022)
Финляндия вышлет двоих сотрудников российского посольства
Финляндия вышлет двоих сотрудников российского посольства и еще одному отказала в визе