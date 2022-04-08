https://ria.ru/20220408/finlyandiya-1782548779.html

Финляндия вышлет двоих сотрудников российского посольства

Финляндия вышлет двоих сотрудников российского посольства - РИА Новости, 08.04.2022

Финляндия вышлет двоих сотрудников российского посольства

Финляндия высылает двух сотрудников посольства России, одному сотруднику отказано в визе, сообщает канцелярия финского главы. РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T16:02

2022-04-08T16:02

2022-04-08T16:17

финляндия

в мире

россия

санкции в отношении россии

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ХЕЛЬСИНКИ, 8 апр - РИА Новости. Финляндия высылает двух сотрудников посольства России, одному сотруднику отказано в визе, сообщает канцелярия финского главы."Финляндия высылает двух сотрудников посольства России, прикомандированных к нему. Кроме того, одному сотруднику российского посольства было отказано в продлении визы. МИД проинформирует посла России", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220407/chernogoriya-1782367514.html

финляндия

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

финляндия, в мире, россия, санкции в отношении россии