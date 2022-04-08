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Финляндия вышлет двоих сотрудников российского посольства - РИА Новости, 08.04.2022
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Финляндия вышлет двоих сотрудников российского посольства
Финляндия вышлет двоих сотрудников российского посольства - РИА Новости, 08.04.2022
Финляндия вышлет двоих сотрудников российского посольства
Финляндия высылает двух сотрудников посольства России, одному сотруднику отказано в визе, сообщает канцелярия финского главы. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T16:02
2022-04-08T16:17
финляндия
в мире
россия
санкции в отношении россии
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ХЕЛЬСИНКИ, 8 апр - РИА Новости. Финляндия высылает двух сотрудников посольства России, одному сотруднику отказано в визе, сообщает канцелярия финского главы."Финляндия высылает двух сотрудников посольства России, прикомандированных к нему. Кроме того, одному сотруднику российского посольства было отказано в продлении визы. МИД проинформирует посла России", - говорится в сообщении.
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финляндия, в мире, россия, санкции в отношении россии
16:02 08.04.2022 (обновлено: 16:17 08.04.2022)
 
Финляндия вышлет двоих сотрудников российского посольства

Финляндия вышлет двоих сотрудников российского посольства и еще одному отказала в визе

© Фото : Посольство Российской Федерации в ФинляндииЗдание посольства Российской Федерации в Финляндии
Здание посольства Российской Федерации в Финляндии - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© Фото : Посольство Российской Федерации в Финляндии
Здание посольства Российской Федерации в Финляндии
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 8 апр - РИА Новости. Финляндия высылает двух сотрудников посольства России, одному сотруднику отказано в визе, сообщает канцелярия финского главы.
"Финляндия высылает двух сотрудников посольства России, прикомандированных к нему. Кроме того, одному сотруднику российского посольства было отказано в продлении визы. МИД проинформирует посла России", - говорится в сообщении.
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