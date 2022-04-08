https://ria.ru/20220408/evakuatsiya-1782622935.html

Россия за сутки эвакуировала почти 20 тысяч человек из ДНР, ЛНР и с Украины

Россия за сутки эвакуировала почти 20 тысяч человек из ДНР, ЛНР и с Украины - РИА Новости, 08.04.2022

Россия за сутки эвакуировала почти 20 тысяч человек из ДНР, ЛНР и с Украины

Российская Федерация, несмотря на все создаваемые Киевом препятствия, эвакуировала за день почти 20 тысяч граждан из ДНР, ЛНР и опасных районов Украины, заявил... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T22:47

2022-04-08T22:47

2022-04-08T22:47

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

украина

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779732104_0:0:2779:1563_1920x0_80_0_0_4331b509d4b7af833bbe4630dc08ffe9.jpg

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Российская Федерация, несмотря на все создаваемые Киевом препятствия, эвакуировала за день почти 20 тысяч граждан из ДНР, ЛНР и опасных районов Украины, заявил в пятницу на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на все трудности и препятствия, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки без участия украинских властей из Донецкой, Луганской народных республик и опасных районов Украины эвакуированы в Россию 19612 человек, из них 3356 детей", - сказал Мизинцев.Он уточнил, что всего с начала специальной военной операции эвакуированы уже почти 678 тысяч человек, из которых почти 132 тысячи - дети. Границу Российской Федерации пересекли почти 87 тысяч автомобилей, причем почти 3 тысячи за последние сутки."Из Мариуполя через гуманитарный коридор в восточном направлении без какого-либо участия украинской стороны от беспредела, устроенного националистами, удалось спасти уже 133 214 человека, в том числе за истекшие сутки - 758 человек", - подчеркнул начальник Национального центра управления обороной РФ.На запорожском и донецком направлениях открыты десять гуманитарных коридоров, из них ни одного в сторону России, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Из десяти гуманитарных коридоров на запорожском и донецком направлениях, заявленных украинской стороной на текущие сутки, в очередной раз нет ни одного в сторону России", - сказал генерал.Мизинцев подчеркнул, что ВС РФ предоставляют гуманитарные маршруты на харьковском и мариупольском направлениях, а с 31 марта открывают дополнительный гуманитарный коридор в Бердянск и далее по двум направлениям: первое – наземным транспортом в Республику Крым или Запорожье, второе – морским транспортом по избранным направлениям. По его словам, украинская сторона продолжает умышленно препятствовать реализации данных гуманных инициатив и не подтверждает гарантий безопасности этого гумкоридора.Генерал напомнил, что на всех направлениях, в том числе предложенных Киевом, ВС РФ и формирования Донецкой и Луганской народных республик полностью выполняют взятые на себя обязательства по соблюдению "режима тишины".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html

https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html

https://ria.ru/20220325/natsisty-1779936761.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр