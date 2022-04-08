https://ria.ru/20220408/evakuatsiya-1782421315.html

Российские военные эвакуировали из Херсонской области в Крым 188 человек

Российские военные эвакуировали из Херсонской области в Крым 188 человек - РИА Новости, 08.04.2022

Российские военные эвакуировали из Херсонской области в Крым 188 человек

Российские военные обеспечили эвакуацию из Херсонской области в Крым 188 россиян и иностранцев, в том числе граждан Украины, Египта, Сирии, сообщили в... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T05:03

2022-04-08T05:03

2022-04-08T05:05

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КРЫМ, 8 апр - РИА Новости. Российские военные обеспечили эвакуацию из Херсонской области в Крым 188 россиян и иностранцев, в том числе граждан Украины, Египта, Сирии, сообщили в Минобороны РФ.Отмечается, что на центральной площади Херсона российские военные обеспечили безопасную погрузку всех, кто изъявил желание уехать из районов проведения специальной военной операции на автобусах, а также на личном транспорте, и затем обеспечили их безопасность при перемещении на территорию РФ."Эвакуация продолжает организовываться в соответствии с обращениями посольств об оказании содействия в обеспечении безопасного вывоза их граждан с территории Украины, а также по заявкам, поданным в российскую военную комендатуру Херсона. Всего на территорию Республики Крым из Херсонской области Украины с момента начала специальной военной операции российскими военнослужащими было доставлено более 600 граждан иностранных государств", - добавляется в сообщении.Кроме того, военнослужащие ВС РФ эвакуировали более 300 мирных жителей населенных пунктов Александровка и Станислав в Херсонской области. Подчеркивается, что эти населенные пункты больше недели подвергаются обстрелам со стороны украинских военных. Некоторым жителям, пострадавшим от обстрелов, военные РФ на месте оказывают первую медпомощь."Впоследствии их доставят в медицинский отряд специального назначения, где российские военные врачи окажут всем квалифицированную медицинскую помощь. В ближайшее время всем эвакуированным будет оказано необходимое содействие в том, чтобы добраться до родственников на территории Херсонской области, либо предоставлена возможность эвакуироваться на территорию РФ", - добавляется в сообщении.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220407/ranenye-1782408524.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, вооруженные силы рф, украина