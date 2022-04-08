05:03 08.04.2022 (обновлено: 05:05 08.04.2022)
Российские военные эвакуировали из Херсонской области в Крым 188 человек
Российские военные обеспечили эвакуацию из Херсонской области в Крым 188 человек
Беженцы из Херсонской области
КРЫМ, 8 апр - РИА Новости. Российские военные обеспечили эвакуацию из Херсонской области в Крым 188 россиян и иностранцев, в том числе граждан Украины, Египта, Сирии, сообщили в Минобороны РФ.
"Накануне из Херсонской области Украины на территорию РФ военнослужащими Южного военного округа была организована безопасная доставка 188 граждан России, Молдовы, Египта, Сирии, Ливии, Азербайджана, Узбекистана и Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на центральной площади Херсона российские военные обеспечили безопасную погрузку всех, кто изъявил желание уехать из районов проведения специальной военной операции на автобусах, а также на личном транспорте, и затем обеспечили их безопасность при перемещении на территорию РФ.
"Эвакуация продолжает организовываться в соответствии с обращениями посольств об оказании содействия в обеспечении безопасного вывоза их граждан с территории Украины, а также по заявкам, поданным в российскую военную комендатуру Херсона. Всего на территорию Республики Крым из Херсонской области Украины с момента начала специальной военной операции российскими военнослужащими было доставлено более 600 граждан иностранных государств", - добавляется в сообщении.
Кроме того, военнослужащие ВС РФ эвакуировали более 300 мирных жителей населенных пунктов Александровка и Станислав в Херсонской области. Подчеркивается, что эти населенные пункты больше недели подвергаются обстрелам со стороны украинских военных. Некоторым жителям, пострадавшим от обстрелов, военные РФ на месте оказывают первую медпомощь.
"Впоследствии их доставят в медицинский отряд специального назначения, где российские военные врачи окажут всем квалифицированную медицинскую помощь. В ближайшее время всем эвакуированным будет оказано необходимое содействие в том, чтобы добраться до родственников на территории Херсонской области, либо предоставлена возможность эвакуироваться на территорию РФ", - добавляется в сообщении.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.