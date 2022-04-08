https://ria.ru/20220408/elbrus-1782448694.html
Горнолыжный курорт "Эльбрус" возобновил работу
Горнолыжный курорт "Эльбрус" возобновил работу - РИА Новости, 08.04.2022
Горнолыжный курорт "Эльбрус" возобновил работу
Курорт "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии в пятницу возобновил работу после того, как не функционировал несколько дней из-за сильного ветра и высокой опасности... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T10:32
2022-04-08T10:32
2022-04-08T10:32
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эльбрус
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НАЛЬЧИК, 8 апр – РИА Новости. Курорт "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии в пятницу возобновил работу после того, как не функционировал несколько дней из-за сильного ветра и высокой опасности схода лавин, сообщают в администрации."Сегодня, 8 апреля, все канатные дороги работают в штатном режиме. Открыты все горнолыжные трассы "Гарабаши-Мир", "Мир -Кругозор", "Кругозор-Азау", — говорится в релизе.Отмечается, что на верхней станции подъемника "Гарабаши" пасмурно, температура воздуха минус 10 градусов, на нижней – "Азау" — тоже пасмурно и плюс пять градусов.В понедельник курорт не работал из-за сильного ветра, во вторник на Эльбрусе функционировали только одна канатная дорога и две трассы, после обеда их закрыли из-за опасности схода лавин, в среду и четверг курорт также был закрыт из-за лавиноопасности.
https://ria.ru/20220407/elbrus-1782286636.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эльбрус, кабардино-балкарская республика (кбр), новости - туризм, туризм, курорт
Горнолыжный курорт "Эльбрус" возобновил работу
Курорт "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии возобновил работу, лавины спустили
НАЛЬЧИК, 8 апр – РИА Новости. Курорт "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии в пятницу возобновил работу после того, как не функционировал несколько дней из-за сильного ветра и высокой опасности схода лавин, сообщают в администрации.
"Сегодня, 8 апреля, все канатные дороги работают в штатном режиме. Открыты все горнолыжные трассы "Гарабаши-Мир", "Мир -Кругозор", "Кругозор-Азау", — говорится в релизе.
Отмечается, что на верхней станции подъемника "Гарабаши" пасмурно, температура воздуха минус 10 градусов, на нижней – "Азау" — тоже пасмурно и плюс пять градусов.
В понедельник курорт не работал из-за сильного ветра, во вторник на Эльбрусе функционировали только одна канатная дорога и две трассы, после обеда их закрыли из-за опасности схода лавин, в среду и четверг курорт также был закрыт из-за лавиноопасности.