https://ria.ru/20220408/elbrus-1782448694.html

Горнолыжный курорт "Эльбрус" возобновил работу

Горнолыжный курорт "Эльбрус" возобновил работу - РИА Новости, 08.04.2022

Горнолыжный курорт "Эльбрус" возобновил работу

Курорт "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии в пятницу возобновил работу после того, как не функционировал несколько дней из-за сильного ветра и высокой опасности... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T10:32

2022-04-08T10:32

2022-04-08T10:32

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НАЛЬЧИК, 8 апр – РИА Новости. Курорт "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии в пятницу возобновил работу после того, как не функционировал несколько дней из-за сильного ветра и высокой опасности схода лавин, сообщают в администрации."Сегодня, 8 апреля, все канатные дороги работают в штатном режиме. Открыты все горнолыжные трассы "Гарабаши-Мир", "Мир -Кругозор", "Кругозор-Азау", — говорится в релизе.Отмечается, что на верхней станции подъемника "Гарабаши" пасмурно, температура воздуха минус 10 градусов, на нижней – "Азау" — тоже пасмурно и плюс пять градусов.В понедельник курорт не работал из-за сильного ветра, во вторник на Эльбрусе функционировали только одна канатная дорога и две трассы, после обеда их закрыли из-за опасности схода лавин, в среду и четверг курорт также был закрыт из-за лавиноопасности.

https://ria.ru/20220407/elbrus-1782286636.html

эльбрус

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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Ольга Кабанова

эльбрус, кабардино-балкарская республика (кбр), новости - туризм, туризм, курорт