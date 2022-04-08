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Минкульт допустил возвращение задержанных музейных экспонатов в выходные - РИА Новости, 08.04.2022
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Культура
https://ria.ru/20220408/eksponaty-1782452345.html
Минкульт допустил возвращение задержанных музейных экспонатов в выходные
Минкульт допустил возвращение задержанных музейных экспонатов в выходные - РИА Новости, 08.04.2022
Минкульт допустил возвращение задержанных музейных экспонатов в выходные
Еврокомиссия заявила, что участвовавшие в европейских выставках российские музейные экспонаты, ранее задержанные на финской таможне, не попадают под санкции,... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T10:29
2022-04-08T10:29
культура
новости культуры
финляндия
россия
санкции в отношении россии
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
ольга любимова
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Еврокомиссия заявила, что участвовавшие в европейских выставках российские музейные экспонаты, ранее задержанные на финской таможне, не попадают под санкции, они могут вернуться в Россию в ближайшие выходные, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.Таможня Финляндии ранее подтвердила задержание 2-4 апреля трех грузов с товарами для России, подпадающими, по ее утверждению, под санкции ЕС, в числе которых скульптуры, картины, антиквариат и другие предметы искусства, прибывшие из Италии и Японии. В Минкультуры РФ указывали, что экспонаты, проходившие таможенный досмотр на финской границе, были частью двух выставок в Италии."Еврокомиссия дала разъяснение, что участвовавшие в европейских выставках экспонаты, ранее задержанные на финской таможне, не попадают в санкционный перечень. Решение Еврокомиссии даёт возможность приступить к дальнейшей транспортировке картин, задержанных ранее на финской таможне. Минкультуры уже приступило к организации возврата коллекций, ожидается, что работы вернутся в РФ в ближайшие выходные", - написала министр в своем Telegram-канале, поблагодарив коллег из МИД, посольства России в Финляндии и ФТС за совместную работу и содействие.
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новости культуры, финляндия, россия, санкции в отношении россии, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), ольга любимова
10:29 08.04.2022
 
Минкульт допустил возвращение задержанных музейных экспонатов в выходные

Глава Минкульта Любимова допустила возвращение музейных экспонатов из Финляндии в выходные

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкМинистр культуры РФ Ольга Любимова
Министр культуры РФ Ольга Любимова - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Министр культуры РФ Ольга Любимова
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Еврокомиссия заявила, что участвовавшие в европейских выставках российские музейные экспонаты, ранее задержанные на финской таможне, не попадают под санкции, они могут вернуться в Россию в ближайшие выходные, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.
Таможня Финляндии ранее подтвердила задержание 2-4 апреля трех грузов с товарами для России, подпадающими, по ее утверждению, под санкции ЕС, в числе которых скульптуры, картины, антиквариат и другие предметы искусства, прибывшие из Италии и Японии. В Минкультуры РФ указывали, что экспонаты, проходившие таможенный досмотр на финской границе, были частью двух выставок в Италии.
"Еврокомиссия дала разъяснение, что участвовавшие в европейских выставках экспонаты, ранее задержанные на финской таможне, не попадают в санкционный перечень. Решение Еврокомиссии даёт возможность приступить к дальнейшей транспортировке картин, задержанных ранее на финской таможне. Минкультуры уже приступило к организации возврата коллекций, ожидается, что работы вернутся в РФ в ближайшие выходные", - написала министр в своем Telegram-канале, поблагодарив коллег из МИД, посольства России в Финляндии и ФТС за совместную работу и содействие.
Финские пограничники на российско-финской границе - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
5 апреля, 08:00
Отмены русской культуры стало недостаточно. Пришло время ее грабежа
 
КультураНовости культурыФинляндияРоссияСанкции в отношении РоссииМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Ольга Любимова
 
 
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