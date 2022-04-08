https://ria.ru/20220408/eksponaty-1782452345.html

Минкульт допустил возвращение задержанных музейных экспонатов в выходные

Минкульт допустил возвращение задержанных музейных экспонатов в выходные - РИА Новости, 08.04.2022

Минкульт допустил возвращение задержанных музейных экспонатов в выходные

Еврокомиссия заявила, что участвовавшие в европейских выставках российские музейные экспонаты, ранее задержанные на финской таможне, не попадают под санкции,... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T10:29

2022-04-08T10:29

2022-04-08T10:29

культура

новости культуры

финляндия

россия

санкции в отношении россии

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

ольга любимова

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Еврокомиссия заявила, что участвовавшие в европейских выставках российские музейные экспонаты, ранее задержанные на финской таможне, не попадают под санкции, они могут вернуться в Россию в ближайшие выходные, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.Таможня Финляндии ранее подтвердила задержание 2-4 апреля трех грузов с товарами для России, подпадающими, по ее утверждению, под санкции ЕС, в числе которых скульптуры, картины, антиквариат и другие предметы искусства, прибывшие из Италии и Японии. В Минкультуры РФ указывали, что экспонаты, проходившие таможенный досмотр на финской границе, были частью двух выставок в Италии."Еврокомиссия дала разъяснение, что участвовавшие в европейских выставках экспонаты, ранее задержанные на финской таможне, не попадают в санкционный перечень. Решение Еврокомиссии даёт возможность приступить к дальнейшей транспортировке картин, задержанных ранее на финской таможне. Минкультуры уже приступило к организации возврата коллекций, ожидается, что работы вернутся в РФ в ближайшие выходные", - написала министр в своем Telegram-канале, поблагодарив коллег из МИД, посольства России в Финляндии и ФТС за совместную работу и содействие.

https://ria.ru/20220405/iskusstvo-1781810320.html

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Кирилл Волков

новости культуры, финляндия, россия, санкции в отношении россии, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), ольга любимова