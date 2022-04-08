https://ria.ru/20220408/ekonomika-1782604059.html

Росстат подтвердил рост экономики России на 4,7% в 2021 году

Росстат подтвердил рост экономики России на 4,7% в 2021 году - РИА Новости, 08.04.2022

Росстат подтвердил рост экономики России на 4,7% в 2021 году

Росстат подтвердил рост экономики России в 2021 году на 4,7%; в четвертом квартале прошлого года рост ВВП ускорился до 5% в годовом выражении после роста на 4%... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T19:47

2022-04-08T19:47

2022-04-08T19:47

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Росстат подтвердил рост экономики России в 2021 году на 4,7%; в четвертом квартале прошлого года рост ВВП ускорился до 5% в годовом выражении после роста на 4% в третьем, свидетельствуют данные Росстата.Росстат в пятницу опубликовал вторую оценку по росту ВВП за 2021 год, первую оценку об итогах четвертого квартала и актуализировал оценки за первый-третий кварталы.Рост ВВП РФ в четвертом квартале 2021 года ускорился до 5% в годовом выражении после роста на 4% в третьем, свидетельствуют данные Росстата. Прежняя оценка роста в третьем квартале составляла 4,3%. Кроме того, в соответствии с актуализированными данными статведомства, в первом квартале прошлого года российская экономика продемонстрировала снижение на 0,3% (прежняя оценка - спад на 0,7%), во втором ВВП вырос на 10,5% (оценка осталась прежней).

https://ria.ru/20220408/ekonomika-1782577574.html

россия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)