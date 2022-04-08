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Росстат подтвердил рост экономики России на 4,7% в 2021 году - РИА Новости, 08.04.2022
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Росстат подтвердил рост экономики России на 4,7% в 2021 году
Росстат подтвердил рост экономики России на 4,7% в 2021 году - РИА Новости, 08.04.2022
Росстат подтвердил рост экономики России на 4,7% в 2021 году
Росстат подтвердил рост экономики России в 2021 году на 4,7%; в четвертом квартале прошлого года рост ВВП ускорился до 5% в годовом выражении после роста на 4%... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T19:47
2022-04-08T19:47
экономика
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Росстат подтвердил рост экономики России в 2021 году на 4,7%; в четвертом квартале прошлого года рост ВВП ускорился до 5% в годовом выражении после роста на 4% в третьем, свидетельствуют данные Росстата.Росстат в пятницу опубликовал вторую оценку по росту ВВП за 2021 год, первую оценку об итогах четвертого квартала и актуализировал оценки за первый-третий кварталы.Рост ВВП РФ в четвертом квартале 2021 года ускорился до 5% в годовом выражении после роста на 4% в третьем, свидетельствуют данные Росстата. Прежняя оценка роста в третьем квартале составляла 4,3%. Кроме того, в соответствии с актуализированными данными статведомства, в первом квартале прошлого года российская экономика продемонстрировала снижение на 0,3% (прежняя оценка - спад на 0,7%), во втором ВВП вырос на 10,5% (оценка осталась прежней).
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экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)
19:47 08.04.2022
 
Росстат подтвердил рост экономики России на 4,7% в 2021 году

Росстат подтвердил рост экономики России на 4,7 процента в 2021 году

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Москва
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Росстат подтвердил рост экономики России в 2021 году на 4,7%; в четвертом квартале прошлого года рост ВВП ускорился до 5% в годовом выражении после роста на 4% в третьем, свидетельствуют данные Росстата.
Росстат в пятницу опубликовал вторую оценку по росту ВВП за 2021 год, первую оценку об итогах четвертого квартала и актуализировал оценки за первый-третий кварталы.
"Объем ВВП России за 2021 год составил в текущих ценах 131,015 триллиона рублей. Индекс физического объема ВВП относительно 2020 года составил 104,7%, индекс-дефлятор по отношению к среднегодовым ценам 2020 года – 116,5%", - говорится в документе.
Рост ВВП РФ в четвертом квартале 2021 года ускорился до 5% в годовом выражении после роста на 4% в третьем, свидетельствуют данные Росстата. Прежняя оценка роста в третьем квартале составляла 4,3%. Кроме того, в соответствии с актуализированными данными статведомства, в первом квартале прошлого года российская экономика продемонстрировала снижение на 0,3% (прежняя оценка - спад на 0,7%), во втором ВВП вырос на 10,5% (оценка осталась прежней).
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ЭкономикаРоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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