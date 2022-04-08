https://ria.ru/20220408/ekonomika-1782604059.html
Росстат подтвердил рост экономики России на 4,7% в 2021 году
Росстат подтвердил рост экономики России на 4,7% в 2021 году - РИА Новости, 08.04.2022
Росстат подтвердил рост экономики России на 4,7% в 2021 году
Росстат подтвердил рост экономики России в 2021 году на 4,7%; в четвертом квартале прошлого года рост ВВП ускорился до 5% в годовом выражении после роста на 4%... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T19:47
2022-04-08T19:47
2022-04-08T19:47
экономика
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772371150_0:110:3071:1837_1920x0_80_0_0_9f632253d4edb1a94581e2cf19618770.jpg
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Росстат подтвердил рост экономики России в 2021 году на 4,7%; в четвертом квартале прошлого года рост ВВП ускорился до 5% в годовом выражении после роста на 4% в третьем, свидетельствуют данные Росстата.Росстат в пятницу опубликовал вторую оценку по росту ВВП за 2021 год, первую оценку об итогах четвертого квартала и актуализировал оценки за первый-третий кварталы.Рост ВВП РФ в четвертом квартале 2021 года ускорился до 5% в годовом выражении после роста на 4% в третьем, свидетельствуют данные Росстата. Прежняя оценка роста в третьем квартале составляла 4,3%. Кроме того, в соответствии с актуализированными данными статведомства, в первом квартале прошлого года российская экономика продемонстрировала снижение на 0,3% (прежняя оценка - спад на 0,7%), во втором ВВП вырос на 10,5% (оценка осталась прежней).
https://ria.ru/20220408/ekonomika-1782577574.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772371150_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3fa2c021c60f94f1636bcbdd7409b250.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Росстат подтвердил рост экономики России на 4,7% в 2021 году
Росстат подтвердил рост экономики России на 4,7 процента в 2021 году