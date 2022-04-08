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Телеканал "Россия-Культура" продолжает съемки "Большого джаза"

Телеканал "Россия-Культура" продолжает съемки "Большого джаза" - РИА Новости, 08.04.2022

Телеканал "Россия-Культура" продолжает съемки "Большого джаза"

Впереди – три съемочных дня, посвященных экспериментатору Дюку Эллингтону и бродвейскому композитору Джорджу Гершвину. Также прозвучат произведения,... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T18:01

2022-04-08T18:01

2022-04-08T18:01

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МОСКВА, 8 апр – Пресс-служба телеканал "Россия – Культура". Впереди – три съемочных дня, посвященных экспериментатору Дюку Эллингтону и бродвейскому композитору Джорджу Гершвину. Также прозвучат произведения, объединяющие рок и джаз. Финальным аккордом станет гала-концерт, на котором жюри определит победителя.В год столетия российского джаза телеканал "Россия-Культура" покажет второй сезон программы "Большой джаз". Отечественный джаз родился 1 октября 1922 года, когда музыкант и танцор Валентин Парнах представил в Москве премьеру новаторского музыкального направления. Энергичные ритмы понравились публике, джаз-банд даже участвовал в государственных торжествах.Проект "Большой джаз" ‒ это своего рода энциклопедия мирового джаза. Шестнадцать молодых джазменов из разных городов: трубачи, саксофонисты, барабанщики, контрабасисты, тромбонисты, гитаристы, пианисты и вокалисты, познакомят зрителей с огромным "континентом". В каждой номинации по два музыканта, которые показывают себя в разных направлениях и состязаются в творческих "дуэлях". Участники признаются, что для них джаз – это свобода, однако в телевизионном формате проявлять мастерство им не просто."Девять лет назад мы давали участникам показать себя, играя солирующими квадратами. Сейчас участники от начала и до конца являются неотъемлемой частью оркестра", ‒ рассказала продюсер проекта Любовь Платонова.Выступления участников сопровождает Большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова, который является музыкальным руководителем проекта.Ведущие проекта – певица Теона Контридзе и актер Сергей Епишев. Оценивают выступления участников народные артисты РФ Игорь Бутман, Алексей Козлов, Игорь Бриль, Алексей Кузнецов, Алексей Гуськов, пианист и композитор Валерий Гроховский; музыковед и крупный специалист в области джаза Владимир Фейертаг; российский трубач и бэнд-лидер Вадим Эйленкриг; петербургский инструменталист Билли Новик, певица Тина Кузнецова; заслуженный артист РФ Сергей Мазаев.После состоявшихся съемок 4 программ, члены жюри в один голос говорят, что участники проекта – будущее российского джаза, и выбрать победителя будет сложно."Исполнительский уровень очень высокий. Когда высокий уровень – выбирать тяжело. Потому что здесь роль играют полутона", ‒ считает ведущая Теона Контридзе.Главное для конкурсантов – не только показать технику. Победителем станет тот, кто свободно ориентируется в "гигантских пространствах" джаза, владеет языком импровизации и делает это артистично.Режиссер проекта ‒ Игорь Теплов, постановщик и актер московского Театра им. Пушкина.В "Большом джазе" примут участие специальные гости, в частности, народный артист РФ Даниил Крамер, солист Московской филармонии Филипп Копачевский и другие. Кроме того, "Большой джаз" ‒ это еще и яркие танцевальные номера, украшающие выступление музыкантов.Фото для скачивания здесь. Информация о конкурсантах. Актуальная информация о проекте "Большой джаз".Следующие съемки проекта состоятся 11 и 12 апреля на киностудии Мосфильм. Приглашаем зрителей и представителей СМИ. У вас есть шанс стать участниками съемочного процесса и познакомиться с будущими звездами российского джаза.Для аккредитации: ERajushkina@tv-culture.ru, 8968-761-33-78. Подписывайтесь на страницы телеканала "Россия-Культура" в мессенджерах и соцсетях: Telegram, ВКонтакте, Одноклассники.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы