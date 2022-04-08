https://ria.ru/20220408/donbass-1782451516.html

Силы ДНР и России стараются "взять в клещи" группировку ВСУ, заявил Басурин

Силы ДНР и России стараются "взять в клещи" группировку ВСУ, заявил Басурин - РИА Новости, 08.04.2022

Силы ДНР и России стараются "взять в клещи" группировку ВСУ, заявил Басурин

Народная милиция Донецкой народной республики и вооруженные силы РФ совместными усилиями пытаются "взять в клещи" группировку украинских войск в Донбассе, по... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T10:27

2022-04-08T10:27

2022-04-08T10:27

в мире

донецкая народная республика

эдуард басурин

россия

изюм (город)

харьков

славянск

днепропетровск

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики и вооруженные силы РФ совместными усилиями пытаются "взять в клещи" группировку украинских войск в Донбассе, по данным украинской стороны там могут находиться порядка 90 тысяч военных, заявил представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин."Благодаря совместным усилиям с вооруженными силами Российской Федерации все идет по плану. Подошли к определенным узловым точкам. Изюм, как уже было объявлено полностью контролируется вооруженными силами России, отрезается дорога между Славянском и Харьковом и потихоньку начинает спускаться вниз, на север, чтобы как бы взять в клещи ту группировку, которая находится в Донбассе", - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 24".Он добавил, что "группировка большая, украинские политики называют, что здесь порядка 90 тысяч и на подмогу готовы, если необходимо сделать какой-то контрудар 30 тысяч в районе Днепропетровска".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Согласно статистике Минобороны РФ на 7 апреля, с начала операции уничтожено 82% военных самолетов (125 из 152), танков и других бронированных машин Украины (1987 из 2416), 62% парка вертолетов (93 из 149) и так далее. По словам главы ведомства Сергея Шойгу, ВВС и ПВО Украины "практически уничтожены", а ВМС "перестали существовать".

https://ria.ru/20220407/mariupol-1782256448.html

https://ria.ru/20220407/boeviki-1782254094.html

донецкая народная республика

россия

изюм (город)

харьков

славянск

днепропетровск

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, эдуард басурин, россия, изюм (город), харьков, славянск, днепропетровск