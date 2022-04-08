Рейтинг@Mail.ru
Силы ДНР и России стараются "взять в клещи" группировку ВСУ, заявил Басурин - РИА Новости, 08.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220408/donbass-1782451516.html
Силы ДНР и России стараются "взять в клещи" группировку ВСУ, заявил Басурин
Силы ДНР и России стараются "взять в клещи" группировку ВСУ, заявил Басурин - РИА Новости, 08.04.2022
Силы ДНР и России стараются "взять в клещи" группировку ВСУ, заявил Басурин
Народная милиция Донецкой народной республики и вооруженные силы РФ совместными усилиями пытаются "взять в клещи" группировку украинских войск в Донбассе, по... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T10:27
2022-04-08T10:27
в мире
донецкая народная республика
эдуард басурин
россия
изюм (город)
харьков
славянск
днепропетровск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782391943_0:336:3044:2048_1920x0_80_0_0_e238c2e4ad1180c78440e0fbf8f43c3c.jpg
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики и вооруженные силы РФ совместными усилиями пытаются "взять в клещи" группировку украинских войск в Донбассе, по данным украинской стороны там могут находиться порядка 90 тысяч военных, заявил представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин."Благодаря совместным усилиям с вооруженными силами Российской Федерации все идет по плану. Подошли к определенным узловым точкам. Изюм, как уже было объявлено полностью контролируется вооруженными силами России, отрезается дорога между Славянском и Харьковом и потихоньку начинает спускаться вниз, на север, чтобы как бы взять в клещи ту группировку, которая находится в Донбассе", - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 24".Он добавил, что "группировка большая, украинские политики называют, что здесь порядка 90 тысяч и на подмогу готовы, если необходимо сделать какой-то контрудар 30 тысяч в районе Днепропетровска".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Согласно статистике Минобороны РФ на 7 апреля, с начала операции уничтожено 82% военных самолетов (125 из 152), танков и других бронированных машин Украины (1987 из 2416), 62% парка вертолетов (93 из 149) и так далее. По словам главы ведомства Сергея Шойгу, ВВС и ПВО Украины "практически уничтожены", а ВМС "перестали существовать".
https://ria.ru/20220407/mariupol-1782256448.html
https://ria.ru/20220407/boeviki-1782254094.html
донецкая народная республика
россия
изюм (город)
харьков
славянск
днепропетровск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782391943_275:0:3006:2048_1920x0_80_0_0_4a2ca4a8a5eeeaae7fd0a6ebf8f53f75.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, эдуард басурин, россия, изюм (город), харьков, славянск, днепропетровск
10:27 08.04.2022
 
Силы ДНР и России стараются "взять в клещи" группировку ВСУ, заявил Басурин

Басурин: Силы ДНР и России стараются взять в клещи группировку ВСУ в Донбассе

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ДНР
Военнослужащие Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Военнослужащие Народной милиции ДНР
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики и вооруженные силы РФ совместными усилиями пытаются "взять в клещи" группировку украинских войск в Донбассе, по данным украинской стороны там могут находиться порядка 90 тысяч военных, заявил представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"Благодаря совместным усилиям с вооруженными силами Российской Федерации все идет по плану. Подошли к определенным узловым точкам. Изюм, как уже было объявлено полностью контролируется вооруженными силами России, отрезается дорога между Славянском и Харьковом и потихоньку начинает спускаться вниз, на север, чтобы как бы взять в клещи ту группировку, которая находится в Донбассе", - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 24".
Украинский военнослужащий в порту Мариуполя - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
Вчера, 12:13
Басурин не исключил новых провокаций в порту Мариуполя
Он добавил, что "группировка большая, украинские политики называют, что здесь порядка 90 тысяч и на подмогу готовы, если необходимо сделать какой-то контрудар 30 тысяч в районе Днепропетровска".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Согласно статистике Минобороны РФ на 7 апреля, с начала операции уничтожено 82% военных самолетов (125 из 152), танков и других бронированных машин Украины (1987 из 2416), 62% парка вертолетов (93 из 149) и так далее. По словам главы ведомства Сергея Шойгу, ВВС и ПВО Украины "практически уничтожены", а ВМС "перестали существовать".
Ситуация в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
Вчера, 12:03
На "Азовстали" остаются до 3,5 тысячи боевиков
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаЭдуард БасуринРоссияИзюм (город)ХарьковСлавянскДнепропетровск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала