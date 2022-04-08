https://ria.ru/20220408/dnr-1782604917.html

Украинские войска выпустили в пятницу по ДНР более 200 снарядов и мин

Украинские войска выпустили в пятницу по ДНР более 200 снарядов и мин - РИА Новости, 08.04.2022

Украинские войска выпустили в пятницу по ДНР более 200 снарядов и мин

Украинские войска с начала суток выпустили более 200 крупнокалиберных снарядов и мин по Донецкой народной республике, в том числе с использованием РСЗО "Град",... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T19:58

2022-04-08T19:58

2022-04-08T19:58

обострение ситуации в днр и лнр

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ситуация в днр и лнр

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Украинские войска с начала суток выпустили более 200 крупнокалиберных снарядов и мин по Донецкой народной республике, в том числе с использованием РСЗО "Град", заявила Народная милиция ДНР в пятницу."С начала текущих суток противник выпустил более 200 снарядов и мин из 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 122-мм ствольной артиллерии и 120-мм миномётов", - говорится в сообщении Народной милиции в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220319/ukraina-1778953699.html

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины