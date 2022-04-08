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Украинские войска выпустили в пятницу по ДНР более 200 снарядов и мин - РИА Новости, 08.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220408/dnr-1782604917.html
Украинские войска выпустили в пятницу по ДНР более 200 снарядов и мин
Украинские войска выпустили в пятницу по ДНР более 200 снарядов и мин - РИА Новости, 08.04.2022
Украинские войска выпустили в пятницу по ДНР более 200 снарядов и мин
Украинские войска с начала суток выпустили более 200 крупнокалиберных снарядов и мин по Донецкой народной республике, в том числе с использованием РСЗО "Град",... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T19:58
2022-04-08T19:58
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
донбасс
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Украинские войска с начала суток выпустили более 200 крупнокалиберных снарядов и мин по Донецкой народной республике, в том числе с использованием РСЗО "Град", заявила Народная милиция ДНР в пятницу."С начала текущих суток противник выпустил более 200 снарядов и мин из 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 122-мм ствольной артиллерии и 120-мм миномётов", - говорится в сообщении Народной милиции в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
19:58 08.04.2022
 
Украинские войска выпустили в пятницу по ДНР более 200 снарядов и мин

Украинские войска выпустили в пятницу по ДНР более 200 крупнокалиберных снарядов и мин

© REUTERS / Press service of the Ukrainian Ground Forces/Irina RybakovaВоеннослужащий ВСУ
Военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© REUTERS / Press service of the Ukrainian Ground Forces/Irina Rybakova
Военнослужащий ВСУ
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Украинские войска с начала суток выпустили более 200 крупнокалиберных снарядов и мин по Донецкой народной республике, в том числе с использованием РСЗО "Град", заявила Народная милиция ДНР в пятницу.
"С начала текущих суток противник выпустил более 200 снарядов и мин из 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 122-мм ствольной артиллерии и 120-мм миномётов", - говорится в сообщении Народной милиции в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Солдаты ВСУ на бронетранспортере в окрестностях Киева, Украина - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
19 марта, 08:00
Взгляд из Киева: на Украине открыто говорят о планах резать русских детей
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаДонбассСитуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы Украины
 
 
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