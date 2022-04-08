10:16 08.04.2022 (обновлено: 10:28 08.04.2022)
В ДНР за сутки 23 мирных жителя получили ранения в результате обстрелов
Басурин: за сутки в результате обстрелов ранены 23 мирных жителя ДНР, в том числе ребенок
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкЛегковые автомобили, пострадавшие от обломков после попадания снаряда ВСУ
Легковые автомобили, пострадавшие от обломков после попадания снаряда ВСУ
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. За сутки в результате обстрелов со стороны украинских военных в Донецкой народной республике 23 мирных жителя получили ранения, в том числе ребенок, уничтожены и повреждены 43 дома, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"За минувшие сутки обстреливался Донецк, Ясиноватая очень серьезно. Обстреливались "Градами", артиллерией калибром 152 мм, 122 мм. В результате обстрелов у нас 43 различных домостроения уничтожены или повреждены, 23 человека получили ранения. Это гражданские, один из них ребенок", - заявил Басурин в эфире "России 24".
По его словам, уточняется информация по пострадавшим при обстреле утром в пятницу в городе Ясиноватая.
"В Ясиноватой сегодня попали по садику и по администрации города. Это центр города", - подчеркнул Басурин.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.