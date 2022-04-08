https://ria.ru/20220408/dnr-1782449296.html

В ДНР за сутки 23 мирных жителя получили ранения в результате обстрелов

В ДНР за сутки 23 мирных жителя получили ранения в результате обстрелов - РИА Новости, 08.04.2022

В ДНР за сутки 23 мирных жителя получили ранения в результате обстрелов

За сутки в результате обстрелов со стороны украинских военных в Донецкой народной республике 23 мирных жителя получили ранения, в том числе ребенок, уничтожены... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T10:16

2022-04-08T10:16

2022-04-08T10:28

в мире

донецкая народная республика

эдуард басурин

донецк (днр)

ясиноватая

россия

вооруженные силы рф

владимир путин

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. За сутки в результате обстрелов со стороны украинских военных в Донецкой народной республике 23 мирных жителя получили ранения, в том числе ребенок, уничтожены и повреждены 43 дома, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."За минувшие сутки обстреливался Донецк, Ясиноватая очень серьезно. Обстреливались "Градами", артиллерией калибром 152 мм, 122 мм. В результате обстрелов у нас 43 различных домостроения уничтожены или повреждены, 23 человека получили ранения. Это гражданские, один из них ребенок", - заявил Басурин в эфире "России 24".По его словам, уточняется информация по пострадавшим при обстреле утром в пятницу в городе Ясиноватая."В Ясиноватой сегодня попали по садику и по администрации города. Это центр города", - подчеркнул Басурин.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220407/donetsk-1782361007.html

донецкая народная республика

донецк (днр)

ясиноватая

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, эдуард басурин, донецк (днр), ясиноватая, россия, вооруженные силы рф, владимир путин