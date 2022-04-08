Рейтинг@Mail.ru
В ДНР за сутки 23 мирных жителя получили ранения в результате обстрелов - РИА Новости, 08.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220408/dnr-1782449296.html
В ДНР за сутки 23 мирных жителя получили ранения в результате обстрелов
В ДНР за сутки 23 мирных жителя получили ранения в результате обстрелов - РИА Новости, 08.04.2022
В ДНР за сутки 23 мирных жителя получили ранения в результате обстрелов
За сутки в результате обстрелов со стороны украинских военных в Донецкой народной республике 23 мирных жителя получили ранения, в том числе ребенок, уничтожены... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T10:16
2022-04-08T10:28
в мире
донецкая народная республика
эдуард басурин
донецк (днр)
ясиноватая
россия
вооруженные силы рф
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780838345_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_119d47f41dba9b9400c009fdc30ec2d6.jpg
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. За сутки в результате обстрелов со стороны украинских военных в Донецкой народной республике 23 мирных жителя получили ранения, в том числе ребенок, уничтожены и повреждены 43 дома, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."За минувшие сутки обстреливался Донецк, Ясиноватая очень серьезно. Обстреливались "Градами", артиллерией калибром 152 мм, 122 мм. В результате обстрелов у нас 43 различных домостроения уничтожены или повреждены, 23 человека получили ранения. Это гражданские, один из них ребенок", - заявил Басурин в эфире "России 24".По его словам, уточняется информация по пострадавшим при обстреле утром в пятницу в городе Ясиноватая."В Ясиноватой сегодня попали по садику и по администрации города. Это центр города", - подчеркнул Басурин.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220407/donetsk-1782361007.html
донецкая народная республика
донецк (днр)
ясиноватая
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780838345_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4305e97e9e639a048360a9a45bf98901.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, эдуард басурин, донецк (днр), ясиноватая, россия, вооруженные силы рф, владимир путин
10:16 08.04.2022 (обновлено: 10:28 08.04.2022)
 
В ДНР за сутки 23 мирных жителя получили ранения в результате обстрелов

Басурин: за сутки в результате обстрелов ранены 23 мирных жителя ДНР, в том числе ребенок

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкЛегковые автомобили, пострадавшие от обломков после попадания снаряда ВСУ
Легковые автомобили, пострадавшие от обломков после попадания снаряда ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Легковые автомобили, пострадавшие от обломков после попадания снаряда ВСУ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. За сутки в результате обстрелов со стороны украинских военных в Донецкой народной республике 23 мирных жителя получили ранения, в том числе ребенок, уничтожены и повреждены 43 дома, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"За минувшие сутки обстреливался Донецк, Ясиноватая очень серьезно. Обстреливались "Градами", артиллерией калибром 152 мм, 122 мм. В результате обстрелов у нас 43 различных домостроения уничтожены или повреждены, 23 человека получили ранения. Это гражданские, один из них ребенок", - заявил Басурин в эфире "России 24".
По его словам, уточняется информация по пострадавшим при обстреле утром в пятницу в городе Ясиноватая.
Многоэтажный жилой дом в Донецке, поврежденный в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
Вчера, 17:35Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
"В Ясиноватой сегодня попали по садику и по администрации города. Это центр города", - подчеркнул Басурин.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаЭдуард БасуринДонецк (ДНР)ЯсиноватаяРоссияВооруженные силы РФВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала