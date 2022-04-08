07:35 08.04.2022 (обновлено: 07:43 08.04.2022)
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР
Украинские войска в пятницу утром обстреляли четыре населенных пункта в ДНР
Последствия обстрелов
ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Украинские войска за десять минут утром в пятницу совершили четыре обстрела по Ясиноватой, Донецку и Пантелеймоновке в Донецкой народной республике, выпустив 22 снаряда калибром 122 миллиметра и шесть мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 06.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра; 06.50 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра; 06.50 (совпадает с мск) - населенный пункт Новоселовка – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра; 06.55 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (поселок шахты "Трудовская") выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.