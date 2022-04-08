https://ria.ru/20220408/dipotnosheniya-1782427420.html
Глава Туркмении поздравил Путина с годовщиной установления дипотношений
Глава Туркмении поздравил Путина с годовщиной установления дипотношений - РИА Новости, 08.04.2022
Глава Туркмении поздравил Путина с годовщиной установления дипотношений
Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов направил искренние поздравления и наилучшие пожелания президенту РФ Владимиру Путину по случаю 30-й годовщины... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T07:28
2022-04-08T07:28
2022-04-08T07:28
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АШХАБАД, 8 апр - РИА Новости. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов направил искренние поздравления и наилучшие пожелания президенту РФ Владимиру Путину по случаю 30-й годовщины установления дипломатических отношений между странами, сообщает в пятницу русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".Сердар Бердымухамедов отметил, что Туркменистан придает особое значение неуклонному развитию отношений с Россией, подчеркнув, что за годы сотрудничества практически по всем направлениям накоплен позитивный опыт взаимодействия и достигнуты хорошие результаты."Наши страны успешно сотрудничают не только в двустороннем формате, но также в рамках международных структур, о чем свидетельствует взаимная поддержка международных инициатив и предложений, выдвигаемых в рамках организаций глобального и регионального масштаба", - подчеркивается в послании туркменского лидера.Президент Туркмении, отметив динамичное развитие туркмено-российских торгово-экономических связей, высказался за продвижение прямых контактов между бизнес-кругами и усиление взаимодействия правительственных структур, чтобы полностью раскрыть имеющийся потенциал.Туркменский лидер подчеркнул, что успешно развивается туркмено-российское сотрудничество в культурной, научной и образовательной сферах и подтвердил готовность и далее содействовать упрочению и развитию стратегического партнерства, отвечающего долгосрочным интересам двух народов.Сердар Бердымухамедов пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья, счастья и новых успехов в работе, а дружественному народу России – дальнейшего прогресса и процветания.
https://radiosputnik.ria.ru/20220315/putin-1778256403.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, туркмения, в мире
Глава Туркмении поздравил Путина с годовщиной установления дипотношений
Президент Туркмении Бердымухамедов поздравил Путина с 30-летием установления дипотношений
АШХАБАД, 8 апр - РИА Новости. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов направил искренние поздравления и наилучшие пожелания президенту РФ Владимиру Путину по случаю 30-й годовщины установления дипломатических отношений между странами, сообщает в пятницу русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".
"Президент Сердар Бердымухамедов от имени народа и правительства Туркменистана, а также от себя лично направил искренние поздравления и наилучшие пожелания президенту Российской Федерации Владимиру Путину и всему дружественному народу страны по случаю 30-й годовщины установления дипломатических отношений между Туркменистаном и Российской Федерацией", - говорится в сообщении.
Сердар Бердымухамедов отметил, что Туркменистан придает особое значение неуклонному развитию отношений с Россией
, подчеркнув, что за годы сотрудничества практически по всем направлениям накоплен позитивный опыт взаимодействия и достигнуты хорошие результаты.
"Наши страны успешно сотрудничают не только в двустороннем формате, но также в рамках международных структур, о чем свидетельствует взаимная поддержка международных инициатив и предложений, выдвигаемых в рамках организаций глобального и регионального масштаба", - подчеркивается в послании туркменского лидера.
Президент Туркмении
, отметив динамичное развитие туркмено-российских торгово-экономических связей, высказался за продвижение прямых контактов между бизнес-кругами и усиление взаимодействия правительственных структур, чтобы полностью раскрыть имеющийся потенциал.
Туркменский лидер подчеркнул, что успешно развивается туркмено-российское сотрудничество в культурной, научной и образовательной сферах и подтвердил готовность и далее содействовать упрочению и развитию стратегического партнерства, отвечающего долгосрочным интересам двух народов.
Сердар Бердымухамедов пожелал Владимиру Путину
крепкого здоровья, счастья и новых успехов в работе, а дружественному народу России – дальнейшего прогресса и процветания.