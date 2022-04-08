https://ria.ru/20220408/bronetransportery-1782418710.html

Австралия передала Украине 20 бронетранспортеров

Австралия передала Украине 20 бронетранспортеров - РИА Новости, 08.04.2022

Австралия передала Украине 20 бронетранспортеров

Австралия передала Украине 20 бронетранспортеров Bushmaster стоимостью 50 миллионов австралийских долларов (38 миллионов долларов США) в качестве военной... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T03:14

2022-04-08T03:14

2022-04-08T04:02

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украина

австралия

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Австралия передала Украине 20 бронетранспортеров Bushmaster стоимостью 50 миллионов австралийских долларов (38 миллионов долларов США) в качестве военной помощи, сообщил посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко.Ранее Австралия отправила на Украину четыре бронетранспортера, после выступления Владимира Зеленского по видеосвязи перед парламентом страны, который призвал к новым санкциям против России и дальнейшей помощи Украине.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220407/avstraliya-1782380753.html

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Максим Горбачев

в мире, украина, австралия