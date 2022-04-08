https://ria.ru/20220408/bolgariya-1782493148.html

Болгария не будет высылать российского посла, заявил премьер

Болгария не будет высылать российского посла, заявил премьер - РИА Новости, 08.04.2022

Болгария не будет высылать российского посла, заявил премьер

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков объяснил, что его страна не высылает посла РФ Элеонору Митрофанову и не объявляет ее "персоной нон грата", поскольку это... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T12:57

2022-04-08T12:57

2022-04-08T13:20

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Премьер-министр Болгарии Кирил Петков объяснил, что его страна не высылает посла РФ Элеонору Митрофанову и не объявляет ее "персоной нон грата", поскольку это приведет к полному разрыву отношений, такой шаг "целесообразнее" сделать на уровне Евросоюза.С требованием выслать из страны посла РФ в связи с провокацией в украинской Буче ранее выступила парламентская фракция "Демократическая Болгария". Другой вице-премьер Асен Василев заявлял, что совет министров изучает это предложение."Мы уже отозвали 10 дипломатов, сделали ей несколько замечаний, вызвали нашего посла из России для консультаций в нашу страну, на дипломатическом языке это значит, что вы должны сделать то же самое. Следующий шаг — объявить ее "персоной нон грата". Но если мы это сделаем, то это будет полный разрыв отношений, и мы считаем, что гораздо целесообразнее, если такой шаг будет сделан, то на уровне ЕС", - сказал Петков журналистам. Его слова приводит Болгарское национальное телевидение (БНТ).Он добавил, что к принятию решений в этой сфере нужно относиться "очень внимательно".Прокуратура Болгарии ранее заявила, что российский дипломат, которого она называет "первым секретарем" посольства, занимался "разведдеятельностью", при этом не указав его имени. Главный прокурор Болгарии Иван Гешев проинформировал министра иностранных дел страны Теодору Генчовску о данных, "собранных в ходе расследования возможного преступления". Он призвал главу МИД принять меры в рамках компетенции ведомства.Ранее Болгария объявила 10 российских дипломатов "персона нон грата". Россия пообещала ответить на высылку дипломатов.Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.

https://radiosputnik.ria.ru/20220406/bolgary-1782130511.html

https://ria.ru/20220406/bolgariya-1782086991.html

https://ria.ru/20220406/kharakiri-1782174011.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, болгария, россия, москва, совет безопасности оон, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф