Рейтинг@Mail.ru
В Ингушетии уровень регистрируемой безработицы сократился на 4,6% - РИА Новости, 08.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Республика Ингушетия
Республика Ингушетия
https://ria.ru/20220408/bezrabotitsa-1782496189.html
В Ингушетии уровень регистрируемой безработицы сократился на 4,6%
В Ингушетии уровень регистрируемой безработицы сократился на 4,6% - РИА Новости, 08.04.2022
В Ингушетии уровень регистрируемой безработицы сократился на 4,6%
Уровень регистрируемой безработицы в Ингушетии за три месяца текущего года составил 13,2%, это на 4,6% меньше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба главы и... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T13:06
2022-04-08T13:06
республика ингушетия
республика ингушетия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768408720_0:21:2000:1146_1920x0_80_0_0_35e62c162ea45f7419c1decc84a79e1c.jpg
НАЛЬЧИК, 8 апр – РИА Новости. Уровень регистрируемой безработицы в Ингушетии за три месяца текущего года составил 13,2%, это на 4,6% меньше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба главы и правительства региона."Если на 1 апреля 2021 года уровень регистрируемой безработицы в Ингушетии составлял 17,8%, то за три месяца текущего года он составил 13,2%. Таким образом, снижение составило 4,6%", - говорится в сообщенииОтмечается, что численность граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в качестве ищущих работу, на 1 апреля этого года составила 35,3 тысячи человек, из них признаны безработными 35,1 тысячи человек, что на 11 тысяч меньше, чем за три месяца 2021 года."Уровень общей безработицы в регионе составляет 29,3%", - уточняет пресс-служба.По ее данным, в рамках реализации государственных республиканских программ занятости, инвестиционных проектов, а также мероприятий, финансируемых из федерального бюджета, в 2022 году будет охвачено свыше 35 тысяч участников и трудоустроено более 11 тысяч человек."Правительством Республики Ингушетия и Федеральной службой по труду и занятости заключены соглашения, направленные на поддержку при получении допобразования для безработных граждан, а также поддержку региона в вопросе снижения напряженности на рынке труда", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20220405/ekonomika-1781949203.html
https://ria.ru/20220404/byudzhet-1781718971.html
республика ингушетия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768408720_223:0:1778:1166_1920x0_80_0_0_60fa43050004bb4c54805e87b1e83025.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика ингушетия, общество
13:06 08.04.2022
 
В Ингушетии уровень регистрируемой безработицы сократился на 4,6%

В Ингушетии уровень регистрируемой безработицы с начала года сократился на 4,6%

© РИА Новости / Максим БогодвидТрудовая книжка
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Трудовая книжка
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 8 апр – РИА Новости. Уровень регистрируемой безработицы в Ингушетии за три месяца текущего года составил 13,2%, это на 4,6% меньше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
"Если на 1 апреля 2021 года уровень регистрируемой безработицы в Ингушетии составлял 17,8%, то за три месяца текущего года он составил 13,2%. Таким образом, снижение составило 4,6%", - говорится в сообщении
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
5 апреля, 17:48Республика Ингушетия
Совфед окажет Ингушетии поддержку в реализации планов по развитию экономики
Отмечается, что численность граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в качестве ищущих работу, на 1 апреля этого года составила 35,3 тысячи человек, из них признаны безработными 35,1 тысячи человек, что на 11 тысяч меньше, чем за три месяца 2021 года.
"Уровень общей безработицы в регионе составляет 29,3%", - уточняет пресс-служба.
По ее данным, в рамках реализации государственных республиканских программ занятости, инвестиционных проектов, а также мероприятий, финансируемых из федерального бюджета, в 2022 году будет охвачено свыше 35 тысяч участников и трудоустроено более 11 тысяч человек.
"Правительством Республики Ингушетия и Федеральной службой по труду и занятости заключены соглашения, направленные на поддержку при получении допобразования для безработных граждан, а также поддержку региона в вопросе снижения напряженности на рынке труда", - подчеркивается в сообщении.
Здание Правительства Республики Ингушетия в городе Магас - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
4 апреля, 16:00Республика Ингушетия
Правительство окажет финансовую поддержку бюджету Ингушетии
 
Республика ИнгушетияРеспублика ИнгушетияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала