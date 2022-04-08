https://ria.ru/20220408/bezrabotitsa-1782496189.html
В Ингушетии уровень регистрируемой безработицы сократился на 4,6%
В Ингушетии уровень регистрируемой безработицы сократился на 4,6% - РИА Новости, 08.04.2022
В Ингушетии уровень регистрируемой безработицы сократился на 4,6%
Уровень регистрируемой безработицы в Ингушетии за три месяца текущего года составил 13,2%, это на 4,6% меньше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба главы и... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T13:06
2022-04-08T13:06
2022-04-08T13:06
республика ингушетия
республика ингушетия
общество
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НАЛЬЧИК, 8 апр – РИА Новости. Уровень регистрируемой безработицы в Ингушетии за три месяца текущего года составил 13,2%, это на 4,6% меньше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба главы и правительства региона."Если на 1 апреля 2021 года уровень регистрируемой безработицы в Ингушетии составлял 17,8%, то за три месяца текущего года он составил 13,2%. Таким образом, снижение составило 4,6%", - говорится в сообщенииОтмечается, что численность граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в качестве ищущих работу, на 1 апреля этого года составила 35,3 тысячи человек, из них признаны безработными 35,1 тысячи человек, что на 11 тысяч меньше, чем за три месяца 2021 года."Уровень общей безработицы в регионе составляет 29,3%", - уточняет пресс-служба.По ее данным, в рамках реализации государственных республиканских программ занятости, инвестиционных проектов, а также мероприятий, финансируемых из федерального бюджета, в 2022 году будет охвачено свыше 35 тысяч участников и трудоустроено более 11 тысяч человек."Правительством Республики Ингушетия и Федеральной службой по труду и занятости заключены соглашения, направленные на поддержку при получении допобразования для безработных граждан, а также поддержку региона в вопросе снижения напряженности на рынке труда", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20220405/ekonomika-1781949203.html
https://ria.ru/20220404/byudzhet-1781718971.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика ингушетия, общество
В Ингушетии уровень регистрируемой безработицы сократился на 4,6%
В Ингушетии уровень регистрируемой безработицы с начала года сократился на 4,6%
НАЛЬЧИК, 8 апр – РИА Новости. Уровень регистрируемой безработицы в Ингушетии за три месяца текущего года составил 13,2%, это на 4,6% меньше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
"Если на 1 апреля 2021 года уровень регистрируемой безработицы в Ингушетии составлял 17,8%, то за три месяца текущего года он составил 13,2%. Таким образом, снижение составило 4,6%", - говорится в сообщении
Отмечается, что численность граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в качестве ищущих работу, на 1 апреля этого года составила 35,3 тысячи человек, из них признаны безработными 35,1 тысячи человек, что на 11 тысяч меньше, чем за три месяца 2021 года.
"Уровень общей безработицы в регионе составляет 29,3%", - уточняет пресс-служба.
По ее данным, в рамках реализации государственных республиканских программ занятости, инвестиционных проектов, а также мероприятий, финансируемых из федерального бюджета, в 2022 году будет охвачено свыше 35 тысяч участников и трудоустроено более 11 тысяч человек.
"Правительством Республики Ингушетия
и Федеральной службой по труду и занятости заключены соглашения, направленные на поддержку при получении допобразования для безработных граждан, а также поддержку региона в вопросе снижения напряженности на рынке труда", - подчеркивается в сообщении.