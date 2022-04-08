Нельзя обеспечить безопасность, укрепляя военные союзы, заявил Си Цзиньпин
Си Цзиньпин: региональную безопасность нельзя обеспечить за счет укрепления военных союзов
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
ПЕКИН, 8 апр - РИА Новости. Современное развитие международной обстановки еще раз доказало, что региональная безопасность не может быть обеспечена за счет укрепления военных союзов, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом Филиппин Родриго Дутерте в пятницу.
"Развитие современной международной обстановки в очередной раз доказало, что региональная безопасность не может быть обеспечена за счет укрепления военных союзов", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.
Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай готов работать с Филиппинами и странами региона, чтобы твердо придерживаться концепции общей, всеобъемлющей, совместной и устойчивой безопасности.
Дутерте заявил, что Филиппины готовы работать с Китаем, чтобы должным образом решить проблему Южно-Китайского моря и продемонстрировать образцовый пример мирного урегулирования споров.
Пекин на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет прежде всего об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Спратли, одним из которых является остров Паг-аса (Титу), и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.
Ситуация в регионе часто осложняется из-за прохода здесь военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявлял, что США будут "плавать и летать" везде, где это разрешает международное право.
Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Тогда Пекин ответил, что не считает действительным решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге, не признает и не принимает его.
Ранее в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс глава Индо-Тихоокеанского командования ВС США адмирал Джон Акуилино заявил, что Китай провел милитаризацию по меньшей мере трех построенных им островов в Южно-Китайском море, отметив, что это "дестабилизирует регион".