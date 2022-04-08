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Нельзя обеспечить безопасность, укрепляя военные союзы, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 08.04.2022
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Нельзя обеспечить безопасность, укрепляя военные союзы, заявил Си Цзиньпин
Нельзя обеспечить безопасность, укрепляя военные союзы, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 08.04.2022
Нельзя обеспечить безопасность, укрепляя военные союзы, заявил Си Цзиньпин
Современное развитие международной обстановки еще раз доказало, что региональная безопасность не может быть обеспечена за счет укрепления военных союзов, заявил РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T15:02
2022-04-08T15:02
в мире
китай
си цзиньпин
малайзия
филиппины
сша
вооруженные силы сша
постоянная палата третейского суда
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ПЕКИН, 8 апр - РИА Новости. Современное развитие международной обстановки еще раз доказало, что региональная безопасность не может быть обеспечена за счет укрепления военных союзов, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом Филиппин Родриго Дутерте в пятницу."Развитие современной международной обстановки в очередной раз доказало, что региональная безопасность не может быть обеспечена за счет укрепления военных союзов", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай готов работать с Филиппинами и странами региона, чтобы твердо придерживаться концепции общей, всеобъемлющей, совместной и устойчивой безопасности.Дутерте заявил, что Филиппины готовы работать с Китаем, чтобы должным образом решить проблему Южно-Китайского моря и продемонстрировать образцовый пример мирного урегулирования споров.Пекин на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет прежде всего об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Спратли, одним из которых является остров Паг-аса (Титу), и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.Ситуация в регионе часто осложняется из-за прохода здесь военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявлял, что США будут "плавать и летать" везде, где это разрешает международное право.Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Тогда Пекин ответил, что не считает действительным решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге, не признает и не принимает его.Ранее в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс глава Индо-Тихоокеанского командования ВС США адмирал Джон Акуилино заявил, что Китай провел милитаризацию по меньшей мере трех построенных им островов в Южно-Китайском море, отметив, что это "дестабилизирует регион".
https://ria.ru/20220408/kitay-1782453584.html
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китай
малайзия
филиппины
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в мире, китай, си цзиньпин, малайзия, филиппины, сша, вооруженные силы сша, постоянная палата третейского суда
15:02 08.04.2022
 
Нельзя обеспечить безопасность, укрепляя военные союзы, заявил Си Цзиньпин

Си Цзиньпин: региональную безопасность нельзя обеспечить за счет укрепления военных союзов

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
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ПЕКИН, 8 апр - РИА Новости. Современное развитие международной обстановки еще раз доказало, что региональная безопасность не может быть обеспечена за счет укрепления военных союзов, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом Филиппин Родриго Дутерте в пятницу.
"Развитие современной международной обстановки в очередной раз доказало, что региональная безопасность не может быть обеспечена за счет укрепления военных союзов", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
10:37
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Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай готов работать с Филиппинами и странами региона, чтобы твердо придерживаться концепции общей, всеобъемлющей, совместной и устойчивой безопасности.
Дутерте заявил, что Филиппины готовы работать с Китаем, чтобы должным образом решить проблему Южно-Китайского моря и продемонстрировать образцовый пример мирного урегулирования споров.
Пекин на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет прежде всего об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Спратли, одним из которых является остров Паг-аса (Титу), и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.
Постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
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Ситуация в регионе часто осложняется из-за прохода здесь военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявлял, что США будут "плавать и летать" везде, где это разрешает международное право.
Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Тогда Пекин ответил, что не считает действительным решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге, не признает и не принимает его.
Ранее в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс глава Индо-Тихоокеанского командования ВС США адмирал Джон Акуилино заявил, что Китай провел милитаризацию по меньшей мере трех построенных им островов в Южно-Китайском море, отметив, что это "дестабилизирует регион".
 
В миреКитайСи ЦзиньпинМалайзияФилиппиныСШАВооруженные силы СШАПостоянная палата третейского суда
 
 
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