https://ria.ru/20220408/bezhentsy-1782537561.html

В Россию приехали более полумиллиона беженцев из Донбасса

В Россию приехали более полумиллиона беженцев из Донбасса - РИА Новости, 08.04.2022

В Россию приехали более полумиллиона беженцев из Донбасса

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что более 500 тысяч беженцев приехали в Россию из Донбасса, 120 тысяч из них - дети. РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T15:21

2022-04-08T15:21

2022-04-08T15:47

обострение ситуации в днр и лнр

донбасс

беженцы

эвакуация жителей днр и лнр в россию

россия

татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что более 500 тысяч беженцев приехали в Россию из Донбасса, 120 тысяч из них - дети."Тот опыт, который наработали, стал востребован, когда события на Донбассе, которые мы с вами наблюдали, потребовали от нас невероятной консолидации, помощи, и более 500 тысяч жителей, беженцев, которые приехали на нашу территорию, из них 120 тысяч деток, тоже стали вашими подопечными, для которых вы организовывали гуманитарную помощь и психологическую помощь ", - сказала Голикова на встрече с волонтерами.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220402/bezhentsy-1781495695.html

https://ria.ru/20220305/demilitarizatsiya-1776766238.html

https://ria.ru/20220408/donbass-1782459491.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Людмила Скопинцева

донбасс, беженцы, эвакуация жителей днр и лнр в россию, россия, татьяна голикова, общество