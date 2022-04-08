15:21 08.04.2022 (обновлено: 15:47 08.04.2022)
В Россию приехали более полумиллиона беженцев из Донбасса
Вице-премьер Голикова сообщила о 500 тысячах беженцев, приехавших в Россию из Донбасса
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВолонтеры помогают донести личные вещи эвакуированным жителям ДНР и ЛНР
Волонтеры помогают донести личные вещи эвакуированным жителям ДНР и ЛНР
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что более 500 тысяч беженцев приехали в Россию из Донбасса, 120 тысяч из них - дети.
"Тот опыт, который наработали, стал востребован, когда события на Донбассе, которые мы с вами наблюдали, потребовали от нас невероятной консолидации, помощи, и более 500 тысяч жителей, беженцев, которые приехали на нашу территорию, из них 120 тысяч деток, тоже стали вашими подопечными, для которых вы организовывали гуманитарную помощь и психологическую помощь ", - сказала Голикова на встрече с волонтерами.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.