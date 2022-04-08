https://ria.ru/20220408/bezhentsy-1782476533.html

Большинство детей, прибывших в Коми из Донбасса, зачислили в школы

Большинство детей, прибывших в Коми из Донбасса, зачислили в школы - РИА Новости, 08.04.2022

Большинство детей, прибывших в Коми из Донбасса, зачислили в школы

Семьдесят детей прибыли в Коми из Донецкой и Луганской народных республик, большинство из них уже зачислено в школы и детсады, сообщила администрация Воркуты,... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T12:09

2022-04-08T12:09

2022-04-08T12:09

общество

республика коми

россия

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

эвакуация жителей днр и лнр в россию

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр – РИА Новости. Семьдесят детей прибыли в Коми из Донецкой и Луганской народных республик, большинство из них уже зачислено в школы и детсады, сообщила администрация Воркуты, где остановилась основная часть жителей Донбасса."В Коми из Донецкой и Луганской народных республик прибыли 70 несовершеннолетних - школьники и воспитанники детских садов, а также 9 студентов профессиональных образовательных организаций. Они приехали с родителями или с родственниками, добирались до республики Коми самостоятельно", - информируют городские власти на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Как отмечает администрация Воркуты, из 47 школьников 36 детей уже зачислены в общеобразовательные организации региона, 5 человек завершают учебный год в дистанционном формате в своих школах. Из 23 дошкольников 15 человек приняты в детсады, остальные готовятся к приему."У всех детей есть возможность заниматься в организациях дополнительного образования", - информируют власти Воркуты.Студенты из ДНР и ЛНР, приехавшие в Коми, продолжают учиться колледжах, техникумах и вузах в дистанционном режиме.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://realty.ria.ru/20220405/bezhentsy-1781935770.html

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республика коми

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, республика коми, россия, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, эвакуация жителей днр и лнр в россию