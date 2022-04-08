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В Подмосковье доставили еще порядка 80 беженцев с Донбасса - РИА Новости, 08.04.2022
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В Подмосковье доставили еще порядка 80 беженцев с Донбасса
В Подмосковье доставили еще порядка 80 беженцев с Донбасса - РИА Новости, 08.04.2022
В Подмосковье доставили еще порядка 80 беженцев с Донбасса
В Московскую область доставили еще порядка 80 беженцев с Донбасса, сообщили в региональном минтрансе. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T10:53
2022-04-08T10:53
в мире
московская область (подмосковье)
россия
мострансавто
шатура
владимир путин
вооруженные силы рф
эвакуация жителей днр и лнр в россию
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. В Московскую область доставили еще порядка 80 беженцев с Донбасса, сообщили в региональном минтрансе."Сегодня автобусы Мострансавто доставили прибывших в Московскую область беженцев из Донбасса до пункта временного проживания в Центре отдыха "Изумрудный", расположенный в 70 км от Шатуры. Компания перевезла порядка 80 человек", - сказано в сообщении.Как отметили в министерстве, все автобусы прошли перед рейсами необходимый контроль, а с водителями провели дополнительные инструктажи.Ранее в Московской области продлили режим повышенной готовности в связи с прибытием беженцев до 31 мая.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220408/bezhentsy-1782431285.html
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московская область (подмосковье)
россия
шатура
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в мире, московская область (подмосковье), россия, мострансавто, шатура, владимир путин, вооруженные силы рф, эвакуация жителей днр и лнр в россию
10:53 08.04.2022
 
В Подмосковье доставили еще порядка 80 беженцев с Донбасса

В Минтрансе Подмосковья заявили, что в регион прибыли еще около 80 беженцев с Донбасса

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкАвтобус с табличками "Эвакуация" и "Дети" у пункта оказания помощи эвакуированному населению
Автобус с табличками Эвакуация и Дети у пункта оказания помощи эвакуированному населению - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Автобус с табличками "Эвакуация" и "Дети" у пункта оказания помощи эвакуированному населению
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. В Московскую область доставили еще порядка 80 беженцев с Донбасса, сообщили в региональном минтрансе.
"Сегодня автобусы Мострансавто доставили прибывших в Московскую область беженцев из Донбасса до пункта временного проживания в Центре отдыха "Изумрудный", расположенный в 70 км от Шатуры. Компания перевезла порядка 80 человек", - сказано в сообщении.
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Как отметили в министерстве, все автобусы прошли перед рейсами необходимый контроль, а с водителями провели дополнительные инструктажи.
Ранее в Московской области продлили режим повышенной готовности в связи с прибытием беженцев до 31 мая.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
В миреМосковская область (Подмосковье)РоссияМострансавтоШатураВладимир ПутинВооруженные силы РФЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию
 
 
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