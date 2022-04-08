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В Чувашию прибыл второй поезд с беженцами из Донбасса
В Чувашию прибыл второй поезд с беженцами из Донбасса - РИА Новости, 08.04.2022
В Чувашию прибыл второй поезд с беженцами из Донбасса
Второй поезд с беженцами из Донецкой и Луганской народных республик прибыл в Чебоксары в ночь на пятницу, сообщил глава Чувашии Олег Николаев. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T08:15
2022-04-08T08:15
2022-04-08T08:15
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чувашская республика (чувашия)
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луганская народная республика
эвакуация жителей днр и лнр в россию
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 апр - РИА Новости. Второй поезд с беженцами из Донецкой и Луганской народных республик прибыл в Чебоксары в ночь на пятницу, сообщил глава Чувашии Олег Николаев."Ночью к нам приехала вторая организованная группа беженцев с Донбасса из 466 человек, среди них 106 детей. Все эти уставшие от обстрелов вынужденные переселенцы получат в Чувашии необходимую помощь, социальную поддержку и содействие в оформлении документов", - написал Николаев в своем Telegram-канале.Он отметил, что для размещения подготовлены пункты временного пребывания на базе центра "Эткер", в санаториях "Лесная сказка" и "Березка".Ранее сообщалось, что первая организованная группа беженцев из ДНР и ЛНР - 446 человек, в том числе 90 детей - прибыла в Чебоксары 5 апреля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, чувашская республика (чувашия), чебоксары, донецкая народная республика, луганская народная республика, эвакуация жителей днр и лнр в россию
В Чувашию прибыл второй поезд с беженцами из Донбасса
Глава Чувашии сообщил о прибытии в Чебоксары второго поезда с беженцами из Донбасса