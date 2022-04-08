07:18 08.04.2022 (обновлено: 07:19 08.04.2022)
Границу России за сутки пересекли 21 012 беженцев из ДНР, ЛНР и Украины
В течение суток границу России пересекли 21 012 беженцев из ДНР, ЛНР и Украины
Пожилая беженка
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Более 21 тысячи беженцев из ДНР, ЛНР и Украины пересекли границу с РФ за сутки, всего - свыше 674 тысяч человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"В течение суток пересекли границу Российской Федерации 21 012 человек, из них 3 701 ребенок, всего - 674 144 человека, в том числе 131 033 ребенка", - сказал собеседник агентства.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.