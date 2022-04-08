https://ria.ru/20220408/bezhentsy-1782426351.html

Границу России за сутки пересекли 21 012 беженцев из ДНР, ЛНР и Украины

Границу России за сутки пересекли 21 012 беженцев из ДНР, ЛНР и Украины - РИА Новости, 08.04.2022

Границу России за сутки пересекли 21 012 беженцев из ДНР, ЛНР и Украины

Более 21 тысячи беженцев из ДНР, ЛНР и Украины пересекли границу с РФ за сутки, всего - свыше 674 тысяч человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T07:18

2022-04-08T07:18

2022-04-08T07:19

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Более 21 тысячи беженцев из ДНР, ЛНР и Украины пересекли границу с РФ за сутки, всего - свыше 674 тысяч человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220408/gumpomosch-1782425193.html

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украина

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Максим Горбачев

в мире, россия, украина, донбасс