https://ria.ru/20220408/bespilotniki-1782452697.html

Российские военные уничтожили на Украине более 400 беспилотников

Российские военные уничтожили на Украине более 400 беспилотников - РИА Новости, 08.04.2022

Российские военные уничтожили на Украине более 400 беспилотников

Вооруженные силы РФ уничтожили за время спецоперации более 400 беспилотников и 2000 бронетехники, сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны России... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T10:31

2022-04-08T10:31

2022-04-08T10:31

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

украина

донбасс

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь конашенков

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Вооруженные силы РФ уничтожили за время спецоперации более 400 беспилотников и 2000 бронетехники, сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 97 вертолетов, 421 беспилотный летательный аппарат, 228 зенитных ракетных систем большой и средней дальности, 2019 танков и других боевых бронированных машин, 223 установки реактивных систем залпового огня, 874 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1917 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

https://ria.ru/20220408/artilleriya-1782444886.html

россия

украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков