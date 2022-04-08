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Во взятом под контроль ВС России Бердянске сложилась спокойная обстановка - РИА Новости, 08.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220408/berdyansk-1782618728.html
Во взятом под контроль ВС России Бердянске сложилась спокойная обстановка
Во взятом под контроль ВС России Бердянске сложилась спокойная обстановка - РИА Новости, 08.04.2022
Во взятом под контроль ВС России Бердянске сложилась спокойная обстановка
Ситуация во взятом под контроль ВС РФ Бердянске, первом крупном портовом городе Запорожской области на Мариупольском направлении, спокойная, работают кафе и... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T21:55
2022-04-08T23:31
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
ситуация в днр и лнр
бердянск
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БЕРДЯНСК (Запорожская область), 8 апр - РИА Новости. Ситуация во взятом под контроль ВС РФ Бердянске, первом крупном портовом городе Запорожской области на Мариупольском направлении, спокойная, работают кафе и транспорт, патрулей в светлое время суток нет, передает корреспондент РИА Новости.Сейчас въезды в Бердянск контролируются подразделениями ДНР и Российской Федерации. Ситуация в самом городе спокойная, работают кафе, магазины и торговые точки. Курсирует маршрутный транспорт.В светлое время суток патрулей и усиленных проверок со стороны подразделений, выполняющих правоохранительные функции, нет. Работают медучреждения и экстренные службы. Местные жители не провоцируют военных, а те в свою очередь с ними вежливы и приветливы.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.На данный момент Вооруженные силы России взяли под контроль такие крупные города, как Херсон (областной центр), Мелитополь, Бердянск. Основными направлениями наступления российских войск на юго-востоке совместно с подразделениями ДНР являются крупнейший в Приазовье город Мариуполь и совместно с народной милицией ЛНР - Северодонецк.
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html
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в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр, бердянск
21:55 08.04.2022 (обновлено: 23:31 08.04.2022)
 
Во взятом под контроль ВС России Бердянске сложилась спокойная обстановка

Во взятом под контроль ВС России Бердянске спокойно, работают кафе и транспорт

© РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие у ворот взятой под контроль базы Военно-морских сил Украины в Бердянске
Российские военнослужащие у ворот взятой под контроль базы Военно-морских сил Украины в Бердянске - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости
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Российские военнослужащие у ворот взятой под контроль базы Военно-морских сил Украины в Бердянске
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БЕРДЯНСК (Запорожская область), 8 апр - РИА Новости. Ситуация во взятом под контроль ВС РФ Бердянске, первом крупном портовом городе Запорожской области на Мариупольском направлении, спокойная, работают кафе и транспорт, патрулей в светлое время суток нет, передает корреспондент РИА Новости.
Сейчас въезды в Бердянск контролируются подразделениями ДНР и Российской Федерации. Ситуация в самом городе спокойная, работают кафе, магазины и торговые точки. Курсирует маршрутный транспорт.
В светлое время суток патрулей и усиленных проверок со стороны подразделений, выполняющих правоохранительные функции, нет. Работают медучреждения и экстренные службы. Местные жители не провоцируют военных, а те в свою очередь с ними вежливы и приветливы.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Женщина в центре Донецка, где произошел взрыв украинской ракеты Точка-У с кассетной боевой частью - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
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По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
На данный момент Вооруженные силы России взяли под контроль такие крупные города, как Херсон (областной центр), Мелитополь, Бердянск. Основными направлениями наступления российских войск на юго-востоке совместно с подразделениями ДНР являются крупнейший в Приазовье город Мариуполь и совместно с народной милицией ЛНР - Северодонецк.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРБердянск
 
 
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