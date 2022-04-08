https://ria.ru/20220408/berdyansk-1782618728.html

Во взятом под контроль ВС России Бердянске сложилась спокойная обстановка

Во взятом под контроль ВС России Бердянске сложилась спокойная обстановка - РИА Новости, 08.04.2022

Во взятом под контроль ВС России Бердянске сложилась спокойная обстановка

Ситуация во взятом под контроль ВС РФ Бердянске, первом крупном портовом городе Запорожской области на Мариупольском направлении, спокойная, работают кафе и... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T21:55

2022-04-08T21:55

2022-04-08T23:31

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БЕРДЯНСК (Запорожская область), 8 апр - РИА Новости. Ситуация во взятом под контроль ВС РФ Бердянске, первом крупном портовом городе Запорожской области на Мариупольском направлении, спокойная, работают кафе и транспорт, патрулей в светлое время суток нет, передает корреспондент РИА Новости.Сейчас въезды в Бердянск контролируются подразделениями ДНР и Российской Федерации. Ситуация в самом городе спокойная, работают кафе, магазины и торговые точки. Курсирует маршрутный транспорт.В светлое время суток патрулей и усиленных проверок со стороны подразделений, выполняющих правоохранительные функции, нет. Работают медучреждения и экстренные службы. Местные жители не провоцируют военных, а те в свою очередь с ними вежливы и приветливы.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.На данный момент Вооруженные силы России взяли под контроль такие крупные города, как Херсон (областной центр), Мелитополь, Бердянск. Основными направлениями наступления российских войск на юго-востоке совместно с подразделениями ДНР являются крупнейший в Приазовье город Мариуполь и совместно с народной милицией ЛНР - Северодонецк.

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html

https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр, бердянск