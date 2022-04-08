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Бензин в марте подешевел впервые с сентября 2021 года - РИА Новости, 08.04.2022
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Бензин в марте подешевел впервые с сентября 2021 года
Бензин в марте подешевел впервые с сентября 2021 года - РИА Новости, 08.04.2022
Бензин в марте подешевел впервые с сентября 2021 года
Средняя розничная цена на бензин в России в марте снизилась на 0,15% по отношению к февралю, в месячном выражении это произошло впервые с сентября 2021 года, но РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T19:49
2022-04-08T19:59
экономика
россия
цены на нефть
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Средняя розничная цена на бензин в России в марте снизилась на 0,15% по отношению к февралю, в месячном выражении это произошло впервые с сентября 2021 года, но с начала года его цена выросла на 0,88%, свидетельствуют материалы Росстата.Вместе с тем дизельное топливо за март подешевело на 0,5%, а цены на газомоторное топливо упали сразу на 10%. При этом инфляция за март в России составила 7,61%.Топливо в России дорожало в рознице весь 2021 год. Краткосрочное снижение было зафиксировано только в начале осени, после чего цены вновь пошли в рост. В феврале 2022 года темпы роста розничных цен ощутимо замедлились - до 0,1% против январских 0,9%. Это было связано со снижением биржевых цен, которые в свою очередь стали падать из-за роста ставок по кредитам после решения ЦБ поднять ключевую ставку до 20%.
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экономика, россия, цены на нефть
19:49 08.04.2022 (обновлено: 19:59 08.04.2022)
 
Бензин в марте подешевел впервые с сентября 2021 года

Бензин в России за март подешевел на 0,15% впервые с сентября 2021 года

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота АЗС
Работа АЗС - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Средняя розничная цена на бензин в России в марте снизилась на 0,15% по отношению к февралю, в месячном выражении это произошло впервые с сентября 2021 года, но с начала года его цена выросла на 0,88%, свидетельствуют материалы Росстата.
Вместе с тем дизельное топливо за март подешевело на 0,5%, а цены на газомоторное топливо упали сразу на 10%. При этом инфляция за март в России составила 7,61%.
Топливо в России дорожало в рознице весь 2021 год. Краткосрочное снижение было зафиксировано только в начале осени, после чего цены вновь пошли в рост. В феврале 2022 года темпы роста розничных цен ощутимо замедлились - до 0,1% против январских 0,9%. Это было связано со снижением биржевых цен, которые в свою очередь стали падать из-за роста ставок по кредитам после решения ЦБ поднять ключевую ставку до 20%.
Надпись Нет топлива на двери одной из заправочных станций в Майами, США - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
7 апреля, 12:24
Руководитель нефтяной компании в США обвинил Байдена в росте цен на бензин
 
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