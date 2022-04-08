https://ria.ru/20220408/benzin-1782604229.html
Бензин в марте подешевел впервые с сентября 2021 года
Бензин в марте подешевел впервые с сентября 2021 года - РИА Новости, 08.04.2022
Бензин в марте подешевел впервые с сентября 2021 года
Средняя розничная цена на бензин в России в марте снизилась на 0,15% по отношению к февралю, в месячном выражении это произошло впервые с сентября 2021 года, но РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T19:49
2022-04-08T19:49
2022-04-08T19:59
экономика
россия
цены на нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770519825_0:120:3428:2048_1920x0_80_0_0_c3ab4fd1f02aa156c5f9aead7514e1bf.jpg
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Средняя розничная цена на бензин в России в марте снизилась на 0,15% по отношению к февралю, в месячном выражении это произошло впервые с сентября 2021 года, но с начала года его цена выросла на 0,88%, свидетельствуют материалы Росстата.Вместе с тем дизельное топливо за март подешевело на 0,5%, а цены на газомоторное топливо упали сразу на 10%. При этом инфляция за март в России составила 7,61%.Топливо в России дорожало в рознице весь 2021 год. Краткосрочное снижение было зафиксировано только в начале осени, после чего цены вновь пошли в рост. В феврале 2022 года темпы роста розничных цен ощутимо замедлились - до 0,1% против январских 0,9%. Это было связано со снижением биржевых цен, которые в свою очередь стали падать из-за роста ставок по кредитам после решения ЦБ поднять ключевую ставку до 20%.
https://ria.ru/20220407/benzin-1782261546.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770519825_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b3aaaf351dd7c4977b1ddd467c437c20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, цены на нефть
19:49 08.04.2022 (обновлено: 19:59 08.04.2022)
Бензин в марте подешевел впервые с сентября 2021 года
Бензин в России за март подешевел на 0,15% впервые с сентября 2021 года