https://ria.ru/20220408/benzin-1782604229.html

Бензин в марте подешевел впервые с сентября 2021 года

Бензин в марте подешевел впервые с сентября 2021 года - РИА Новости, 08.04.2022

Бензин в марте подешевел впервые с сентября 2021 года

Средняя розничная цена на бензин в России в марте снизилась на 0,15% по отношению к февралю, в месячном выражении это произошло впервые с сентября 2021 года, но РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T19:49

2022-04-08T19:49

2022-04-08T19:59

экономика

россия

цены на нефть

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Средняя розничная цена на бензин в России в марте снизилась на 0,15% по отношению к февралю, в месячном выражении это произошло впервые с сентября 2021 года, но с начала года его цена выросла на 0,88%, свидетельствуют материалы Росстата.Вместе с тем дизельное топливо за март подешевело на 0,5%, а цены на газомоторное топливо упали сразу на 10%. При этом инфляция за март в России составила 7,61%.Топливо в России дорожало в рознице весь 2021 год. Краткосрочное снижение было зафиксировано только в начале осени, после чего цены вновь пошли в рост. В феврале 2022 года темпы роста розничных цен ощутимо замедлились - до 0,1% против январских 0,9%. Это было связано со снижением биржевых цен, которые в свою очередь стали падать из-за роста ставок по кредитам после решения ЦБ поднять ключевую ставку до 20%.

https://ria.ru/20220407/benzin-1782261546.html

россия

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, россия, цены на нефть