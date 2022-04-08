Рейтинг@Mail.ru
Белоруссия будет с Россией в любых трудностях, заявил Лукашенко - РИА Новости, 08.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220408/belorussiya-1782462582.html
Белоруссия будет с Россией в любых трудностях, заявил Лукашенко
Белоруссия будет с Россией в любых трудностях, заявил Лукашенко - РИА Новости, 08.04.2022
Белоруссия будет с Россией в любых трудностях, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия для Минска союзник, он будет с ней в любых сложностях и трудностях. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T11:15
2022-04-08T11:41
александр лукашенко
в мире
владимир путин
россия
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773649867_0:0:3184:1790_1920x0_80_0_0_7b6953d3af7de691662c06f7e4a24b4d.jpg
МИНСК, 8 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия для Минска союзник, он будет с ней в любых сложностях и трудностях."О том, что происходит в этом регионе в связи с конфликтом в том числе России и Украины, вы хорошо осведомлены… Нашу принципиальную позицию вы должны знать: Россия является нашим союзником, надежным союзником. Мы всегда были вместе с Россией и будем в любой ситуации, в любых сложностях и трудностях", - сказал Лукашенко на встрече с послом Пакистана в Белоруссии Саджадом Хайдером Ханом. Слова белорусского президента в пятницу приводит пресс-служба. При этом Лукашенко подчеркнул, что Минск "за мирное урегулирование конфликта" на Украине. Он также заявил, что "белорусский народ никакой войны и никакого конфликта и противостояния не приемлет". "На этом основана и нынешняя наша позиция, которая выражается в том, что вопросы, которые обсуждаются так или иначе на каких-то международных площадках, не могут обсуждаться и решения не могут быть приняты без учета интересов белорусской стороны. Мы будем и впредь придерживаться этой позиции", - подчеркнул Лукашенко.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220407/lukashenko-1782256736.html
https://ria.ru/20220402/podderzhka-1781485174.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773649867_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_37cfc17ad4f0914f8897ff647f9e7dbb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр лукашенко, в мире, владимир путин, россия, белоруссия
11:15 08.04.2022 (обновлено: 11:41 08.04.2022)
 
Белоруссия будет с Россией в любых трудностях, заявил Лукашенко

Лукашенко назвал Россию союзницей Белоруссии и пообещал быть вместе в любых трудностях

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Читать ria.ru в
МИНСК, 8 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия для Минска союзник, он будет с ней в любых сложностях и трудностях.
"О том, что происходит в этом регионе в связи с конфликтом в том числе России и Украины, вы хорошо осведомлены… Нашу принципиальную позицию вы должны знать: Россия является нашим союзником, надежным союзником. Мы всегда были вместе с Россией и будем в любой ситуации, в любых сложностях и трудностях", - сказал Лукашенко на встрече с послом Пакистана в Белоруссии Саджадом Хайдером Ханом. Слова белорусского президента в пятницу приводит пресс-служба.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
Вчера, 12:13
Лукашенко анонсировал встречу с Путиным
При этом Лукашенко подчеркнул, что Минск "за мирное урегулирование конфликта" на Украине. Он также заявил, что "белорусский народ никакой войны и никакого конфликта и противостояния не приемлет". "На этом основана и нынешняя наша позиция, которая выражается в том, что вопросы, которые обсуждаются так или иначе на каких-то международных площадках, не могут обсуждаться и решения не могут быть приняты без учета интересов белорусской стороны. Мы будем и впредь придерживаться этой позиции", - подчеркнул Лукашенко.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Флаги России и Белоруссии
2 апреля, 20:48
Песков заявил об абсолютной военной поддержке Белоруссии в случае нападения
 
Александр ЛукашенкоВ миреВладимир ПутинРоссияБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала