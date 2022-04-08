https://ria.ru/20220408/belorussiya-1782462582.html

Белоруссия будет с Россией в любых трудностях, заявил Лукашенко

Белоруссия будет с Россией в любых трудностях, заявил Лукашенко - РИА Новости, 08.04.2022

Белоруссия будет с Россией в любых трудностях, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия для Минска союзник, он будет с ней в любых сложностях и трудностях. РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T11:15

2022-04-08T11:15

2022-04-08T11:41

александр лукашенко

в мире

владимир путин

россия

белоруссия

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МИНСК, 8 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия для Минска союзник, он будет с ней в любых сложностях и трудностях."О том, что происходит в этом регионе в связи с конфликтом в том числе России и Украины, вы хорошо осведомлены… Нашу принципиальную позицию вы должны знать: Россия является нашим союзником, надежным союзником. Мы всегда были вместе с Россией и будем в любой ситуации, в любых сложностях и трудностях", - сказал Лукашенко на встрече с послом Пакистана в Белоруссии Саджадом Хайдером Ханом. Слова белорусского президента в пятницу приводит пресс-служба. При этом Лукашенко подчеркнул, что Минск "за мирное урегулирование конфликта" на Украине. Он также заявил, что "белорусский народ никакой войны и никакого конфликта и противостояния не приемлет". "На этом основана и нынешняя наша позиция, которая выражается в том, что вопросы, которые обсуждаются так или иначе на каких-то международных площадках, не могут обсуждаться и решения не могут быть приняты без учета интересов белорусской стороны. Мы будем и впредь придерживаться этой позиции", - подчеркнул Лукашенко.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220407/lukashenko-1782256736.html

https://ria.ru/20220402/podderzhka-1781485174.html

россия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

александр лукашенко, в мире, владимир путин, россия, белоруссия