03:37 08.04.2022 (обновлено: 11:02 08.04.2022)
Кадыров предрек боевикам "Азова" "голливудский" конец
Глава Чечни Кадыров предрек боевикам "Азова" голливудский, но не счастливый конец
© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
ГРОЗНЫЙ, 8 апр — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров предрек засевшим на мариупольском заводе "Азовсталь" националистам голливудский, но не счастливый конец. Об этом он написал в телеграм-канале.
По словам Кадырова, боевики используют завод как штаб-квартиру. Они провели там инженерные работы и превратили предприятие в настоящую крепость с бункером.
"В любом случае конец для эсэсовцев из банд в Мариуполе намечается по всем жанрам Голливуда. Хэппи-энд для зла не предвидится. Штурм. Руины. Разбор завалов. Дымящиеся нарукавные нашивки с обгоревшими нацистскими символами. И это реальность, которая ждет наследников Бандеры, а не кино. Скоро!" — пообещал глава Чечни.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Местом наиболее ожесточенных боев стал Мариуполь, где среди прочих украинских частей располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела.
Сейчас большую часть города удалось взять под контроль, боестолкновения продолжаются в основном в районе "Азовстали", где, по сведениям Народной милиции ЛНР, укрываются около трех с половиной тысяч боевиков.