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Кадыров предрек боевикам "Азова" "голливудский" конец - РИА Новости, 08.04.2022
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Кадыров предрек боевикам "Азова" "голливудский" конец
Кадыров предрек боевикам "Азова" "голливудский" конец - РИА Новости, 08.04.2022
Кадыров предрек боевикам "Азова" "голливудский" конец
Глава Чечни Рамзан Кадыров предрек засевшим на мариупольском заводе "Азовсталь" националистам голливудский, но не счастливый конец. Об этом он написал в... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T03:37
2022-04-08T11:02
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ГРОЗНЫЙ, 8 апр — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров предрек засевшим на мариупольском заводе "Азовсталь" националистам голливудский, но не счастливый конец. Об этом он написал в телеграм-канале.По словам Кадырова, боевики используют завод как штаб-квартиру. Они провели там инженерные работы и превратили предприятие в настоящую крепость с бункером.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Местом наиболее ожесточенных боев стал Мариуполь, где среди прочих украинских частей располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела.Сейчас большую часть города удалось взять под контроль, боестолкновения продолжаются в основном в районе "Азовстали", где, по сведениям Народной милиции ЛНР, укрываются около трех с половиной тысяч боевиков.
https://ria.ru/20220407/mariupol-1782268300.html
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина
03:37 08.04.2022 (обновлено: 11:02 08.04.2022)
 
Кадыров предрек боевикам "Азова" "голливудский" конец

Глава Чечни Кадыров предрек боевикам "Азова" голливудский, но не счастливый конец

© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 8 апр — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров предрек засевшим на мариупольском заводе "Азовсталь" националистам голливудский, но не счастливый конец. Об этом он написал в телеграм-канале.
По словам Кадырова, боевики используют завод как штаб-квартиру. Они провели там инженерные работы и превратили предприятие в настоящую крепость с бункером.

"В любом случае конец для эсэсовцев из банд в Мариуполе намечается по всем жанрам Голливуда. Хэппи-энд для зла не предвидится. Штурм. Руины. Разбор завалов. Дымящиеся нарукавные нашивки с обгоревшими нацистскими символами. И это реальность, которая ждет наследников Бандеры, а не кино. Скоро!" — пообещал глава Чечни.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Местом наиболее ожесточенных боев стал Мариуполь, где среди прочих украинских частей располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела.
Сейчас большую часть города удалось взять под контроль, боестолкновения продолжаются в основном в районе "Азовстали", где, по сведениям Народной милиции ЛНР, укрываются около трех с половиной тысяч боевиков.
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