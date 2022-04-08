https://ria.ru/20220408/azovstal-1782419553.html

Кадыров предрек боевикам "Азова" "голливудский" конец

Кадыров предрек боевикам "Азова" "голливудский" конец - РИА Новости, 08.04.2022

Кадыров предрек боевикам "Азова" "голливудский" конец

Глава Чечни Рамзан Кадыров предрек засевшим на мариупольском заводе "Азовсталь" националистам голливудский, но не счастливый конец. Об этом он написал в... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T03:37

2022-04-08T03:37

2022-04-08T11:02

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ГРОЗНЫЙ, 8 апр — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров предрек засевшим на мариупольском заводе "Азовсталь" националистам голливудский, но не счастливый конец. Об этом он написал в телеграм-канале.По словам Кадырова, боевики используют завод как штаб-квартиру. Они провели там инженерные работы и превратили предприятие в настоящую крепость с бункером.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Местом наиболее ожесточенных боев стал Мариуполь, где среди прочих украинских частей располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела.Сейчас большую часть города удалось взять под контроль, боестолкновения продолжаются в основном в районе "Азовстали", где, по сведениям Народной милиции ЛНР, укрываются около трех с половиной тысяч боевиков.

https://ria.ru/20220407/mariupol-1782268300.html

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Максим Горбачев

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина