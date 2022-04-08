https://ria.ru/20220408/artilleriya-1782444886.html

Спецназ Росгвардии уничтожил украинскую артиллерию в Харьковской области

Спецназ Росгвардии уничтожил украинскую артиллерию в Харьковской области - РИА Новости, 08.04.2022

Спецназ Росгвардии уничтожил украинскую артиллерию в Харьковской области

Спецназ Росгвардии во время разведки в Харьковской области обнаружил вооруженную группу украинских националистов, вступил в бой и уничтожил артиллерийский... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T09:51

2022-04-08T09:51

2022-04-08T10:21

обострение ситуации в днр и лнр

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Спецназ Росгвардии во время разведки в Харьковской области обнаружил вооруженную группу украинских националистов, вступил в бой и уничтожил артиллерийский расчет, сообщила пресс-служба ведомства.В ведомстве отметили, что спецназ захватил 122-миллиметровую гаубицу Д-30 и минометы калибра 120 и 80 миллиметров.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он подчеркнул, что планируется предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению российского Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220407/ukraina-1782228392.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), в мире, украина, вооруженные силы украины, россия