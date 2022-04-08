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Спецназ Росгвардии уничтожил украинскую артиллерию в Харьковской области - РИА Новости, 08.04.2022
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Спецназ Росгвардии уничтожил украинскую артиллерию в Харьковской области
Спецназ Росгвардии уничтожил украинскую артиллерию в Харьковской области - РИА Новости, 08.04.2022
Спецназ Росгвардии уничтожил украинскую артиллерию в Харьковской области
Спецназ Росгвардии во время разведки в Харьковской области обнаружил вооруженную группу украинских националистов, вступил в бой и уничтожил артиллерийский... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T09:51
2022-04-08T10:21
обострение ситуации в днр и лнр
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
в мире
украина
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Спецназ Росгвардии во время разведки в Харьковской области обнаружил вооруженную группу украинских националистов, вступил в бой и уничтожил артиллерийский расчет, сообщила пресс-служба ведомства.В ведомстве отметили, что спецназ захватил 122-миллиметровую гаубицу Д-30 и минометы калибра 120 и 80 миллиметров.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он подчеркнул, что планируется предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению российского Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220407/ukraina-1782228392.html
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), в мире, украина, вооруженные силы украины, россия
09:51 08.04.2022 (обновлено: 10:21 08.04.2022)
 
Спецназ Росгвардии уничтожил украинскую артиллерию в Харьковской области

Спецназовцы Росгвардии обнаружили и уничтожили украинскую артиллерию в Харьковской области

© РИА Новости / Михаил Андроник / Перейти в фотобанкУничтоженная украинская техника
Уничтоженная украинская техника - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Михаил Андроник
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Уничтоженная украинская техника
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Спецназ Росгвардии во время разведки в Харьковской области обнаружил вооруженную группу украинских националистов, вступил в бой и уничтожил артиллерийский расчет, сообщила пресс-служба ведомства.

"Завязался бой. Несмотря на огонь крупнокалиберного пулемета, спецназовцы Росгвардии нанесли противнику огневое поражение. Часть группы националистов была уничтожена, остальные отступили, бросив тяжелое вооружение. <…> Артиллерийское вооружение националистов было уничтожено накладными зарядами", — добавили в Росгвардии.

В ведомстве отметили, что спецназ захватил 122-миллиметровую гаубицу Д-30 и минометы калибра 120 и 80 миллиметров.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он подчеркнул, что планируется предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению российского Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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