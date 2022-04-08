https://ria.ru/20220408/aeroflot-1782626148.html
Александровского утвердили на должность гендиректора "Аэрофлота"
Александровского утвердили на должность гендиректора "Аэрофлота" - РИА Новости, 08.04.2022
Александровского утвердили на должность гендиректора "Аэрофлота"
Совет директоров "Аэрофлота" утвердил на должность гендиректора Сергея Александровского, говорится в релизе компании. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T23:24
2022-04-08T23:24
2022-04-08T23:24
экономика
аэрофлот
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Совет директоров "Аэрофлота" утвердил на должность гендиректора Сергея Александровского, говорится в релизе компании.Компания отмечает, что в начале марта Александровский был назначен на должность заместителя генерального директора ПАО "Аэрофлот". Область его задач была ориентирована на оперативную координацию антикризисных мероприятий в компании. До этого Александровский возглавлял авиакомпанию "Россия" (в составе группы "Аэрофлот").Как говорится в релизе, Александровский имеет многолетний опыт работы в гражданской авиации, занимал различные руководящие должности, в том числе в блоке по продажам и имущественным вопросам "Аэрофлота". Под его руководством была реализована обновленная бизнес-модель авиакомпании "Россия", нацеленная на развитие связанности регионов воздушным сообщением и создание на базе авиакомпании центра компетенций по эксплуатации отечественной авиатехники.Также совет директоров утвердил заместителя генерального директора — летного директора Эдуарда Советкина членом правления ПАО "Аэрофлот". Одновременно из состава правления исключен Андрей Панов в связи с увольнением из "Аэрофлота"."В ходе заседания членами совета директоров были отмечены результаты, которых удалось достичь компании под руководством Михаила Полубояринова, возглавлявшего Аэрофлот с ноября 2020 года. Основной задачей периода являлась последовательная реализация стратегии развития группы, утвержденной летом 2020 года, а также наращивание перевозок на фоне постепенного восстановления рынка после кризиса, вызванного глобальной пандемией", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, аэрофлот
Александровского утвердили на должность гендиректора "Аэрофлота"
Александровского утвердили на должность гендиректора "Аэрофлота"
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости.
Совет директоров "Аэрофлота" утвердил на должность гендиректора Сергея Александровского, говорится в релизе
компании.
"Решением совета директоров ПАО "Аэрофлот" от 8 апреля 2022 года на должность генерального директора авиакомпании утвержден Сергей Александровский, который также возглавит правление авиакомпании", - говорится в сообщении.
Компания отмечает, что в начале марта Александровский был назначен на должность заместителя генерального директора ПАО "Аэрофлот". Область его задач была ориентирована на оперативную координацию антикризисных мероприятий в компании. До этого Александровский возглавлял авиакомпанию "Россия" (в составе группы "Аэрофлот
").
Как говорится в релизе, Александровский имеет многолетний опыт работы в гражданской авиации, занимал различные руководящие должности, в том числе в блоке по продажам и имущественным вопросам "Аэрофлота". Под его руководством была реализована обновленная бизнес-модель авиакомпании "Россия", нацеленная на развитие связанности регионов воздушным сообщением и создание на базе авиакомпании центра компетенций по эксплуатации отечественной авиатехники.
Также совет директоров утвердил заместителя генерального директора — летного директора Эдуарда Советкина членом правления ПАО "Аэрофлот". Одновременно из состава правления исключен Андрей Панов в связи с увольнением из "Аэрофлота".
"В ходе заседания членами совета директоров были отмечены результаты, которых удалось достичь компании под руководством Михаила Полубояринова, возглавлявшего Аэрофлот с ноября 2020 года. Основной задачей периода являлась последовательная реализация стратегии развития группы, утвержденной летом 2020 года, а также наращивание перевозок на фоне постепенного восстановления рынка после кризиса, вызванного глобальной пандемией", - говорится в сообщении.
"Участники заседания поблагодарили Полубояринова за профессионализм и принятие оперативных решений, которые позволили компании в условиях действующих пандемийных ограничений существенно улучшить производственные и финансовые показатели по итогам 2021 года, не отклоняясь от основного вектора заложенной стратегии развития", - добавляет компания.