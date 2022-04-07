https://ria.ru/20220407/zhirinovskiy-1782249618.html

Жириновского похоронят на Новодевичьем кладбище

Жириновского похоронят на Новодевичьем кладбище - РИА Новости, 07.04.2022

Жириновского похоронят на Новодевичьем кладбище

Лидера Либерально-демократической партии Владимира Жириновского похоронят в пятницу, 8 апреля, на Новодевичьем кладбище, сообщила пресс-служба Госдумы. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T11:42

2022-04-07T11:42

2022-04-07T16:02

умер владимир жириновский

общество

владимир жириновский

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Лидера Либерально-демократической партии Владимира Жириновского похоронят в пятницу, 8 апреля, на Новодевичьем кладбище, сообщила пресс-служба Госдумы.Отпевание состоится в храме Христа Спасителя в 08:00. Церемония прощания пройдет в Колонном зале Дома Союзов с 11 до 13 часов, похороны — с 14:00.Ранее сообщалось, что похороны могут пройти на Троекуровском кладбище, где покоятся родственники политика.Владимир Жириновский умер 6 апреля, ему было 75 лет. В начале февраля политика госпитализировали с диагнозом "коронавирусная инфекция", с тех пор он находился в больнице. Как отмечали в пресс-службе Минздрава, ведущие врачи до последнего боролись за его жизнь.

https://ria.ru/20220406/zhirinovskiy-1782091814.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

умер владимир жириновский, общество, владимир жириновский