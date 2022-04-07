https://ria.ru/20220407/zhirinovskiy-1782249618.html
Жириновского похоронят на Новодевичьем кладбище
Жириновского похоронят на Новодевичьем кладбище - РИА Новости, 07.04.2022
Жириновского похоронят на Новодевичьем кладбище
Лидера Либерально-демократической партии Владимира Жириновского похоронят в пятницу, 8 апреля, на Новодевичьем кладбище, сообщила пресс-служба Госдумы. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T11:42
2022-04-07T11:42
2022-04-07T16:02
умер владимир жириновский
общество
владимир жириновский
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Лидера Либерально-демократической партии Владимира Жириновского похоронят в пятницу, 8 апреля, на Новодевичьем кладбище, сообщила пресс-служба Госдумы.Отпевание состоится в храме Христа Спасителя в 08:00. Церемония прощания пройдет в Колонном зале Дома Союзов с 11 до 13 часов, похороны — с 14:00.Ранее сообщалось, что похороны могут пройти на Троекуровском кладбище, где покоятся родственники политика.Владимир Жириновский умер 6 апреля, ему было 75 лет. В начале февраля политика госпитализировали с диагнозом "коронавирусная инфекция", с тех пор он находился в больнице. Как отмечали в пресс-службе Минздрава, ведущие врачи до последнего боролись за его жизнь.
https://ria.ru/20220406/zhirinovskiy-1782091814.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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умер владимир жириновский, общество, владимир жириновский
11:42 07.04.2022 (обновлено: 16:02 07.04.2022)
Жириновского похоронят на Новодевичьем кладбище
Лидера ЛДПР Владимира Жириновского похоронят 8 апреля на Новодевичьем кладбище