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Жириновского похоронят на Новодевичьем кладбище - РИА Новости, 07.04.2022
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Жириновского похоронят на Новодевичьем кладбище
Жириновского похоронят на Новодевичьем кладбище - РИА Новости, 07.04.2022
Жириновского похоронят на Новодевичьем кладбище
Лидера Либерально-демократической партии Владимира Жириновского похоронят в пятницу, 8 апреля, на Новодевичьем кладбище, сообщила пресс-служба Госдумы. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T11:42
2022-04-07T16:02
умер владимир жириновский
общество
владимир жириновский
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Лидера Либерально-демократической партии Владимира Жириновского похоронят в пятницу, 8 апреля, на Новодевичьем кладбище, сообщила пресс-служба Госдумы.Отпевание состоится в храме Христа Спасителя в 08:00. Церемония прощания пройдет в Колонном зале Дома Союзов с 11 до 13 часов, похороны — с 14:00.Ранее сообщалось, что похороны могут пройти на Троекуровском кладбище, где покоятся родственники политика.Владимир Жириновский умер 6 апреля, ему было 75 лет. В начале февраля политика госпитализировали с диагнозом "коронавирусная инфекция", с тех пор он находился в больнице. Как отмечали в пресс-службе Минздрава, ведущие врачи до последнего боролись за его жизнь.
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умер владимир жириновский, общество, владимир жириновский
11:42 07.04.2022 (обновлено: 16:02 07.04.2022)
 
Жириновского похоронят на Новодевичьем кладбище

Лидера ЛДПР Владимира Жириновского похоронят 8 апреля на Новодевичьем кладбище

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЦветы и портрет Владимира Жириновского в здании Государственной думы в Москве
Цветы и портрет Владимира Жириновского в здании Государственной думы в Москве - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Цветы и портрет Владимира Жириновского в здании Государственной думы в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Лидера Либерально-демократической партии Владимира Жириновского похоронят в пятницу, 8 апреля, на Новодевичьем кладбище, сообщила пресс-служба Госдумы.
Отпевание состоится в храме Христа Спасителя в 08:00. Церемония прощания пройдет в Колонном зале Дома Союзов с 11 до 13 часов, похороны — с 14:00.
Ранее сообщалось, что похороны могут пройти на Троекуровском кладбище, где покоятся родственники политика.
Владимир Жириновский умер 6 апреля, ему было 75 лет. В начале февраля политика госпитализировали с диагнозом "коронавирусная инфекция", с тех пор он находился в больнице. Как отмечали в пресс-службе Минздрава, ведущие врачи до последнего боролись за его жизнь.
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