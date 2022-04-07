https://ria.ru/20220407/zelandiya-1782381676.html

Россия запретила въезд премьер-министру Новой Зеландии

Россия запретила въезд премьер-министру Новой Зеландии - РИА Новости, 07.04.2022

Россия запретила въезд премьер-министру Новой Зеландии

Россия в ответ на антироссийские санкции внесла в свой "черный список" 130 граждан Новой Зеландии, включая премьер-министра, сообщил МИД РФ. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T19:07

2022-04-07T19:07

2022-04-07T19:18

россия

в мире

новая зеландия

джасинда ардерн

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Россия в ответ на антироссийские санкции внесла в свой "черный список" 130 граждан Новой Зеландии, включая премьер-министра, сообщил МИД РФ."В связи с введением официальным Веллингтоном беспрецедентных санкций, которые затронули высших руководителей Российской Федерации и значительную часть депутатского корпуса, с 7 апреля в российский "черный список" включаются на основе взаимности члены правительства и парламентарии Новой Зеландии", - говорится в заявлении. В министерстве отметили, что этот шаг "предпринят в ответ на недружественные действия новозеландского кабинета министров, присоединившегося к инициированной США и их сателлитами кампании по сдерживанию России".В стоп-лист граждан Новой Зеландии, которым запрещен въезд в Россию, вошли 130 человек, включая генерал-губернатора Синтию Киро, премьер-министра Джасинду Ардерн и всех членов кабинета министров, включая глав МИД и обороны, а также члены парламента.

https://ria.ru/20220315/sanktsii-1778323924.html

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новая зеландия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, в мире, новая зеландия, джасинда ардерн, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции в отношении россии