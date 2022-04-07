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Россия запретила въезд премьер-министру Новой Зеландии - РИА Новости, 07.04.2022
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Россия запретила въезд премьер-министру Новой Зеландии
Россия запретила въезд премьер-министру Новой Зеландии - РИА Новости, 07.04.2022
Россия запретила въезд премьер-министру Новой Зеландии
Россия в ответ на антироссийские санкции внесла в свой "черный список" 130 граждан Новой Зеландии, включая премьер-министра, сообщил МИД РФ. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T19:07
2022-04-07T19:18
россия
в мире
новая зеландия
джасинда ардерн
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Россия в ответ на антироссийские санкции внесла в свой "черный список" 130 граждан Новой Зеландии, включая премьер-министра, сообщил МИД РФ."В связи с введением официальным Веллингтоном беспрецедентных санкций, которые затронули высших руководителей Российской Федерации и значительную часть депутатского корпуса, с 7 апреля в российский "черный список" включаются на основе взаимности члены правительства и парламентарии Новой Зеландии", - говорится в заявлении. В министерстве отметили, что этот шаг "предпринят в ответ на недружественные действия новозеландского кабинета министров, присоединившегося к инициированной США и их сателлитами кампании по сдерживанию России".В стоп-лист граждан Новой Зеландии, которым запрещен въезд в Россию, вошли 130 человек, включая генерал-губернатора Синтию Киро, премьер-министра Джасинду Ардерн и всех членов кабинета министров, включая глав МИД и обороны, а также члены парламента.
https://ria.ru/20220315/sanktsii-1778323924.html
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россия, в мире, новая зеландия, джасинда ардерн, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции в отношении россии
19:07 07.04.2022 (обновлено: 19:18 07.04.2022)
 
Россия запретила въезд премьер-министру Новой Зеландии

Россия запретила въезд премьер-министру Новой Зеландии Ардерн и еще 129 гражданам

© AP Photo / Mark MitchellПремьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© AP Photo / Mark Mitchell
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Россия в ответ на антироссийские санкции внесла в свой "черный список" 130 граждан Новой Зеландии, включая премьер-министра, сообщил МИД РФ.
"В связи с введением официальным Веллингтоном беспрецедентных санкций, которые затронули высших руководителей Российской Федерации и значительную часть депутатского корпуса, с 7 апреля в российский "черный список" включаются на основе взаимности члены правительства и парламентарии Новой Зеландии", - говорится в заявлении. В министерстве отметили, что этот шаг "предпринят в ответ на недружественные действия новозеландского кабинета министров, присоединившегося к инициированной США и их сателлитами кампании по сдерживанию России".
В стоп-лист граждан Новой Зеландии, которым запрещен въезд в Россию, вошли 130 человек, включая генерал-губернатора Синтию Киро, премьер-министра Джасинду Ардерн и всех членов кабинета министров, включая глав МИД и обороны, а также члены парламента.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 18:36
Россия ввела санкции против премьера Канады Трюдо
 
РоссияВ миреНовая ЗеландияДжасинда АрдернМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Санкции в отношении России
 
 
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