19:07 07.04.2022 (обновлено: 19:18 07.04.2022)
Россия запретила въезд премьер-министру Новой Зеландии
Россия запретила въезд премьер-министру Новой Зеландии Ардерн и еще 129 гражданам
© AP Photo / Mark MitchellПремьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн
© AP Photo / Mark Mitchell
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Россия в ответ на антироссийские санкции внесла в свой "черный список" 130 граждан Новой Зеландии, включая премьер-министра, сообщил МИД РФ.
"В связи с введением официальным Веллингтоном беспрецедентных санкций, которые затронули высших руководителей Российской Федерации и значительную часть депутатского корпуса, с 7 апреля в российский "черный список" включаются на основе взаимности члены правительства и парламентарии Новой Зеландии", - говорится в заявлении. В министерстве отметили, что этот шаг "предпринят в ответ на недружественные действия новозеландского кабинета министров, присоединившегося к инициированной США и их сателлитами кампании по сдерживанию России".
В стоп-лист граждан Новой Зеландии, которым запрещен въезд в Россию, вошли 130 человек, включая генерал-губернатора Синтию Киро, премьер-министра Джасинду Ардерн и всех членов кабинета министров, включая глав МИД и обороны, а также члены парламента.
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